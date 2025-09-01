Уникальный артефакт – продается Волга «Красная Шапочка» с историей в такси

За отреставрированный ГАЗ 21 Волга 2.5 MT 1968 года просят 6,2 млн рублей

Это не просто автомобиль, а живая история на ходу, которую можно приобрести за 6 200 000 рублей.

На одном из классифайдов предлагается редчайший ГАЗ 21 1968 года выпуска, так называемая «Красная Шапочка» – автомобиль, восстановленный до аутентичного состояния после полной реставрации. Пробег у машины всего 430 км. Под капотом седана мотор объемом 2.5 литра, мощностью 70 л.с.

Данный экземпляр, у которого был всего один владелец, является настоящей редкостью, потому что это не реплика, а тщательно и с любовью отреставрированный автомобиль.

Машина была приобретена у ее первого и единственного владельца, водителя такси, который выкупил этот седан у таксопарка в 1973 году после капитального ремонта на восстановительном авторемонтном заводе (ВАРЗ). Волга в полностью исправном, не битом состоянии, словно только что сошла с конвейера завода.

По-настоящему сохранившиеся экземпляры такой модели сегодня можно пересчитать по пальцам одной руки, и они обычно хранятся в музеях или частных коллекциях, уверяет продавец.

И подтверждает уникальный статус автомобиля полным комплектом оригинальных документов.