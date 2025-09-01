#
1,5 л, 160 л.с.: паркетник на базе Polo привезли в Россию

В РФ в продаже появился Volkswagen T-Cross 2025 года по цене 2,65 млн рублей

В России в продажу вышел новый Volkswagen T-Cross 2025 года. Автомобиль уже растаможен и доступен в Новороссийске.

Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Этот «паркетник» создан на платформе Polo, его колесная база составляет 2551 мм. Размеры авто: длина – 4108 мм, ширина – 1760 мм и высота – 1584 мм.

Под капотом кроссовера установлен двигатель 1.5 TSI мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG. Привод у автомобиля передний.

T-Cross предлагает множество современных функций, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, электрозеркала, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кнопку запуска двигателя и отделку салона из экокожи. Стоимость Volkswagen T-Cross составляет 2 650 000 рублей.

Интерьер Volkswagen T-Cross
Интерьер Volkswagen T-Cross

Ранее «За рулем» сообщал, что самыми популярными б/у авто стоимостью до 1 млн руб. стали Lada Granta и Ford Focus.

Источник:  Российская газета
Ушакова Ирина
Фото:Volkswagen
01.09.2025 
Фото:Volkswagen
