1,5 л, 160 л.с.: паркетник на базе Polo привезли в Россию
В России в продажу вышел новый Volkswagen T-Cross 2025 года. Автомобиль уже растаможен и доступен в Новороссийске.
Этот «паркетник» создан на платформе Polo, его колесная база составляет 2551 мм. Размеры авто: длина – 4108 мм, ширина – 1760 мм и высота – 1584 мм.
Под капотом кроссовера установлен двигатель 1.5 TSI мощностью 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой коробкой DSG. Привод у автомобиля передний.
T-Cross предлагает множество современных функций, включая цифровую приборную панель, мультимедийную систему с сенсорным экраном, электрозеркала, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, кнопку запуска двигателя и отделку салона из экокожи. Стоимость Volkswagen T-Cross составляет 2 650 000 рублей.
