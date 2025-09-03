#
Спецпредложения Lada: как сэкономить до 700 000 рублей при покупке нового авто

АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре

В сентябре АВТОВАЗ запускает ряд выгодных специальных предложений на новые автомобили бренда Lada, включая как легковые, так и коммерческие модели. Для покупателей доступен широкий выбор предложений, среди которых выгодная лизинговая программа для юридических лиц, привлекательные условия на автомобили 2024 года выпуска и кредитные варианты с удобными ежемесячными платежами.

Практически на все модели Lada действует государственная программа льготного автокредитования, которая позволяет сэкономить до 40% от цены нового автомобиля.

Например, в этом месяце цены на Lada Granta начинаются от 600 000 рублей, Lada Largus – от 968 000 рублей, Lada Niva Legend – от 687 000 рублей, а Lada Aura – от 2 049 000 рублей. Lada Vesta в кузове седан можно купить с выгодой до 350 000 рублей, а в кузове SW Cross с автоматической трансмиссией – до 450 000 рублей. На Lada Niva Travel предоставляется скидка до 100 000 рублей на модели 2024 года.

При покупке коммерческих автомобилей Lada можно сэкономить до 570 000 рублей. Для юридических лиц, приобретающих в лизинг, предусмотрены скидки до 550 000 рублей на фургон Largus и до 400 000 рублей на пикапы и фургоны Lada Granta и Niva.

Особые предложения также действуют на экономичные модели Lada Largus CNG, где выгода достигает 590 000 рублей для универсала и 710 000 рублей для фургона при оформлении кредита по программам Lada.

В сентябре продолжит действовать программа «Lada Забота за 1 рубль», предлагающая поддержку на дороге круглосуточно и выгоду при прохождении второго планового ТО.

Lada Granta
Lada Granta
Ранее «За рулем» назвал самые доступные новые автомобили в России.

Источник: пресс-служба АВТОВАЗа
Ушакова Ирина
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
03.09.2025 
Фото:Depositphotos | АВТОВАЗ
