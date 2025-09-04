Семейный кроссовер российской сборки подешевел: сколько он стоит сейчас

Кроссовер Haval H7 в сентябре стал доступнее в России

Кроссовер Haval H7 стал более доступным для покупателей. Базовые цены остались прежними, при этом начальная комплектация Elite теперь продается с прямой выгодой в размере 100 тысяч рублей.

Вот актуальные цены на Haval H7 с учетом выгоды (при наличии): версия Elite стоит 3 399 000 руб. с учетом прямой выгоды в 100 000 руб. Стоимость комплектации Premium составляет 3 649 000 руб., версии Tech Plus – 3 799 000 руб.

Данный кроссовер производится на российском заводе Haval в Тульской области. С момента выхода на рынок в апреле он стал четвертым автомобилем во «внедорожной» линейке Haval Pro после Haval H3, H5 и H9.

Haval H7

Автомобиль имеет длину 4705 мм, ширину 1908 мм и высоту 1780 мм, а колесная база составляет 2810 мм. Кроссовер отличается клиренсом в 200 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 560 мм благодаря продуманной геометрической проходимости.

Интерьер Haval H7

В рамках адаптации под российский рынок Haval H7 в стандартной комплектации оснащен регулировкой ремней передних пассажиров по высоте, увеличенным бачком омывающей жидкости (4,5 литра), аккумулятором на 70 Ач, индикатором уровня омывающей жидкости, аналоговыми кнопками, усиленной антикоррозийной обработкой кузова, «зимним пакетом», пневмоупорами капота и подготовкой для установки фаркопа.

