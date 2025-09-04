#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Семейный кроссовер российской сборки подешевел: сколько он стоит сейчас

Кроссовер Haval H7 в сентябре стал доступнее в России

Кроссовер Haval H7 стал более доступным для покупателей. Базовые цены остались прежними, при этом начальная комплектация Elite теперь продается с прямой выгодой в размере 100 тысяч рублей.

Рекомендуем
Живучие пятидверки от 400 тыс. руб. — 6 вариантов с ресурсом 300 000 км

Вот актуальные цены на Haval H7 с учетом выгоды (при наличии): версия Elite стоит 3 399 000 руб. с учетом прямой выгоды в 100 000 руб. Стоимость комплектации Premium составляет 3 649 000 руб., версии Tech Plus – 3 799 000 руб.

Данный кроссовер производится на российском заводе Haval в Тульской области. С момента выхода на рынок в апреле он стал четвертым автомобилем во «внедорожной» линейке Haval Pro после Haval H3, H5 и H9.

Haval H7
Haval H7

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Автомобиль имеет длину 4705 мм, ширину 1908 мм и высоту 1780 мм, а колесная база составляет 2810 мм. Кроссовер отличается клиренсом в 200 мм, что позволяет преодолевать броды глубиной до 560 мм благодаря продуманной геометрической проходимости.

Интерьер Haval H7
Интерьер Haval H7

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

В рамках адаптации под российский рынок Haval H7 в стандартной комплектации оснащен регулировкой ремней передних пассажиров по высоте, увеличенным бачком омывающей жидкости (4,5 литра), аккумулятором на 70 Ач, индикатором уровня омывающей жидкости, аналоговыми кнопками, усиленной антикоррозийной обработкой кузова, «зимним пакетом», пневмоупорами капота и подготовкой для установки фаркопа.

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ опубликовал условия действия фирменных скидок на автомобили Lada в сентябре.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Haval
Количество просмотров 10907
04.09.2025 
Фото:Haval
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Haval H7 (1)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Haval H7  2017
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Комфортная машина. Сравнивая со своей второй машиной Ford kuga могу сказать. что Haval H6 (прототип F7) не хуже, а по цене на 600 т.р дешевле
Недостатки:
За 2.5 года ничего не сломалось
Комментарий:
отличная. красивая машина!
-2