Названы места, в которых шанс остаться без машины наиболее высок

Эксперт Коротков: частный сектор является наиболее уязвимой зоной угона авто

Угон автомобилей сегодня стал гораздо более изощренной и технологически подкованной процедурой, чем это было несколько лет назад.

Время, когда угонщики ломали замки или разбивали окна кирпичом, ушло в прошлое. Теперь сам процесс угона подразумевает подготовку. Да и технически угон стал сложной и многоуровневой процедурой, освоить которую достаточно тяжело.

Эксперт Александр Коротков перечислил самые популярные места для угона автомобилей, а также пролил свет на техническую сторону вопроса.

Комментарий эксперта

Александр Коротков, CEO проекта Likvi.com:

– Современные угонщики используют так называемые «флипперы» – новые технологии для захвата сигналов от автомобильных ключей. Этот процесс позволяет им легко получить доступ к автомобилю всего одним нажатием кнопки. Записать сигнал ключа можно даже на людной парковке в торговом центре или прямо у дома владельца.

Одной из самых уязвимых зон остаётся частный сектор. Здесь камеры наблюдения встречаются реже, а значит, угонщики могут действовать практически незаметно. В случае преступления сотрудники правоохранительных органов могут отслеживать автомобиль только по трассовым камерам, что значительно усложняет процесс расследования.

Также, угонщики часто выбирают для своей деятельности парковочные места вдоль трасс или на заправках. В таких местах угон может произойти в считанные минуты, пока владелец машины, например, пьёт кофе или заходит в магазин. Высокая скорость действий и недостаток контроля в таких зонах создают для преступников идеальные условия для реализации своих замыслов.

Защититься от считывания сигнала ключей почти невозможно, особенно на бюджетных иномарках. Лучшее, что можно сделать – оставлять автомобиль на закрытых и охраняемых парковках, но, к сожалению, такая возможность есть не у всех.