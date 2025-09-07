В продажу выходит очень мощная версия Элантры: в чем ее особенности?

Hyundai представила Elantra N TCR Edition: старт продаж в сентябре этого года

На автомобильной выставке в Чэнду компания Hyundai анонсировала выпуск специальной версии Elantra N TCR Edition, продажи которой начнутся в сентябре текущего года.

Hyundai Elantra N TCR Edition

Глобальный тираж лимитирован 200 экземплярами. Одной из главных особенностей данной версии является карбоновое регулируемое заднее антикрыло, которое обеспечивает максимальную прижимную силу для седана.

Также новинка получила уникальные 19-дюймовые кованые колесные диски, усовершенствованную тормозную систему с четырехпоршневыми суппортами и увеличенными тормозными дисками.

Hyundai Elantra N TCR Edition

Внутри автомобиля установлены кресла-ковши и рулевое колесо с отделкой из алькантары.

Hyundai Elantra N TCR Edition

Под капотом находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил в сочетании с роботизированной трансмиссией. Однако цена нового Hyundai Elantra N TCR Edition пока не раскрыта.