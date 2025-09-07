В продажу выходит очень мощная версия Элантры: в чем ее особенности?
На автомобильной выставке в Чэнду компания Hyundai анонсировала выпуск специальной версии Elantra N TCR Edition, продажи которой начнутся в сентябре текущего года.
Глобальный тираж лимитирован 200 экземплярами. Одной из главных особенностей данной версии является карбоновое регулируемое заднее антикрыло, которое обеспечивает максимальную прижимную силу для седана.
Также новинка получила уникальные 19-дюймовые кованые колесные диски, усовершенствованную тормозную систему с четырехпоршневыми суппортами и увеличенными тормозными дисками.
Внутри автомобиля установлены кресла-ковши и рулевое колесо с отделкой из алькантары.
Под капотом находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил в сочетании с роботизированной трансмиссией. Однако цена нового Hyundai Elantra N TCR Edition пока не раскрыта.
