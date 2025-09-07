#
В продажу выходит очень мощная версия Элантры: в чем ее особенности?

Hyundai представила Elantra N TCR Edition: старт продаж в сентябре этого года

На автомобильной выставке в Чэнду компания Hyundai анонсировала выпуск специальной версии Elantra N TCR Edition, продажи которой начнутся в сентябре текущего года.

Hyundai Elantra N TCR Edition
Hyundai Elantra N TCR Edition

Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Глобальный тираж лимитирован 200 экземплярами. Одной из главных особенностей данной версии является карбоновое регулируемое заднее антикрыло, которое обеспечивает максимальную прижимную силу для седана.

Также новинка получила уникальные 19-дюймовые кованые колесные диски, усовершенствованную тормозную систему с четырехпоршневыми суппортами и увеличенными тормозными дисками.

Hyundai Elantra N TCR Edition
Hyundai Elantra N TCR Edition
Внутри автомобиля установлены кресла-ковши и рулевое колесо с отделкой из алькантары.

Hyundai Elantra N TCR Edition
Hyundai Elantra N TCR Edition

Под капотом находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 280 лошадиных сил в сочетании с роботизированной трансмиссией. Однако цена нового Hyundai Elantra N TCR Edition пока не раскрыта.

Источник:  ITHome
Лежнин Роман
Фото:ITHome
Количество просмотров 6621
07.09.2025 
Фото:ITHome
