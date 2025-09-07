Популярный кроссовер Hyundai вернулся в Россию по цене дешевле «китайцев»

Hyundai ix35 из параллельного импорта продается в РФ по цене от 2,8 млн рублей

Кроссовер Hyundai ix35, пользовавшийся популярностью среди россиян, теперь доступен в новой версии с китайского рынка, и его цена составляет от 2 800 000 рублей.

Однако, предложение на данный момент ограничено, так как в продаже имеется только один экземпляр, который представлен мультибрендовым дилером в Екатеринбурге.

Автомобиль предложен в богатой комплектации GLS Leading, которая включает цифровую панель приборов, крупный 10,4-дюймовый портретный сенсорный дисплей мультимедийной системы, отделку салона эко-кожей, датчики давления в шинах, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида с парктрониками спереди и сзади, мульти-руль, люк на крыше, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и 18-дюймовые литые диски.

Hyundai ix35

Для сравнения, популярный китайский кроссовер Changan Uni-S стоит от 2 899 900 рублей, а GAC GS4, который является аналогом Toyota RAV4, оценивается минимум в 2 999 000 рублей.

Hyundai ix35

Привезенный из Китая Hyundai ix35 оснащен бензиновым турбомотором T-GDI мощностью 140 л.с. и объемом 1,4 литра, работающим в паре с семиступенчатой коробкой передач и передним приводом.

Длина Hyundai ix35 2020 года составляет 4500 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1680 мм, с колесной базой 2640 мм. Кроссовер имеет цельный задний фонарь, крупную решетку радиатора и узкую светодиодную оптику.