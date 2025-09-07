Популярный бренд представил очень красивый седан с внушительным запасом хода

Geely представила гибридный седан Galaxy Star 6 в Цюйфу 5 сентября

Компания Geely представила новые изображения своего гибридного седана Geely Galaxy Star 6, который был официально представлен 5 сентября в Цюйфу, провинция Шаньдун.

Модель планируется как «эпохальный лидер» среди гибридных семейных седанов. Galaxy Star 6 уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий Китая, что подтверждает его готовность к производству.

Дизайн нового седана отличается уникальной стилистикой, напоминающей автомобили Mercedes-Benz, с новой решёткой радиатора, остроугольными фарами и трёхсекционным воздухозаборником.

Габариты автомобиля составляют 4806×1886×1490 мм, а колёсная база – 2756 мм.

Под капотом располагается 1,5-литровый двигатель мощностью 82 кВт и аккумулятор, поставляемый компанией Zhongxin Aviation, что позволяет достигать максимальной скорости 180 км/ч.

Кроме того, предполагается, что Geely Galaxy Star 6 станет первой моделью с супергибридной системой Thor EM-i нового поколения, которая обеспечит запас хода свыше 2100 км.