#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Популярный бренд представил очень красивый седан с внушительным запасом хода

Geely представила гибридный седан Galaxy Star 6 в Цюйфу 5 сентября

Компания Geely представила новые изображения своего гибридного седана Geely Galaxy Star 6, который был официально представлен 5 сентября в Цюйфу, провинция Шаньдун.

Рекомендуем
Знакомый корейский хэтч под новым брендом — он точно не «китаец»?

Модель планируется как «эпохальный лидер» среди гибридных семейных седанов. Galaxy Star 6 уже получил одобрение от Министерства промышленности и информационных технологий Китая, что подтверждает его готовность к производству.

Дизайн нового седана отличается уникальной стилистикой, напоминающей автомобили Mercedes-Benz, с новой решёткой радиатора, остроугольными фарами и трёхсекционным воздухозаборником.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Габариты автомобиля составляют 4806×1886×1490 мм, а колёсная база – 2756 мм.

Рекомендуем
Новые штрафы, дельные лайфхаки, тест-драйвы... Обсудим?!

Под капотом располагается 1,5-литровый двигатель мощностью 82 кВт и аккумулятор, поставляемый компанией Zhongxin Aviation, что позволяет достигать максимальной скорости 180 км/ч.

Кроме того, предполагается, что Geely Galaxy Star 6 станет первой моделью с супергибридной системой Thor EM-i нового поколения, которая обеспечит запас хода свыше 2100 км.

Источник:  ITHome
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Geely
Количество просмотров 170
07.09.2025 
Фото:Geely
Поделиться:
Оцените материал:
0