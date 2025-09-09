#
Один из самых доступных кроссоверов в России подешевел еще заметнее

JAC JS3 вновь доступен в РФ в комплектациях 2023 года по цене от 1,8 млн рублей

Китайский кроссовер JAC JS3, который остается одним из самых доступных в России, стал еще более доступным.

В прайс-лист вернулись комплектации 2023 года, что привело к снижению минимальной цены до 1 799 000 рублей без учета скидок.

Возвращение автомобилей 2023 года также сделало версию Luxe с механикой и вариатором на 90 тыс. рублей дешевле. У дилеров, по данным классифайдов, все еще имеются «позапрошлогодние» модели, однако их количество ограничено. Например, на одной из крупных площадок доступно всего 10 кроссоверов 2021 года, тогда как машин 2024 года представлено в 15-20 раз больше.

JAC JS3
JAC JS3

Цены на JAC JS3 в России

Комплектация

Цена

Luxe MT 2023 г. в.

1 799 000 руб.

Luxe CVT 2023 г. в.

1 899 000 руб.

Luxe MT 2024 г. в.

1 889 000 руб.

Luxe CVT 2024 г. в.

1 989 000 руб.

JAC JS3
JAC JS3

Каждая комплектация получает скидку, известную как «специальное предложение». При покупке автомобилей 2023 года можно сэкономить 250 тыс. рублей, а на «прошлогодние» модели – 200 тыс. рублей. С учетом этих скидок цены на первые колеблются от 1 689 000 до 1 789 000 рублей, в то время как новые кроссоверы 2024 года стоят еще меньше – от 1 549 000 до 1 649 000 рублей.

Комплектация Luxe JAC JS3 включает две фронтальные подушки безопасности, галогеновые фары с дневными ходовыми огнями, сиденья из экокожи, рейлинги на крыше, климат-контроль, магнитолу с шестью динамиками и камерой заднего вида, задний центральный подлокотник, парктроники, систему стабилизации и круиз-контроль.

Все модели имеют под капотом 1,5-литровый атмосферный двигатель, который выдает 109 л. с. мощности и 150 Нм крутящего момента. Привод реализован только на передние колеса.

09.09.2025 
