Один из самых доступных кроссоверов в России подешевел еще заметнее
Китайский кроссовер JAC JS3, который остается одним из самых доступных в России, стал еще более доступным.
В прайс-лист вернулись комплектации 2023 года, что привело к снижению минимальной цены до 1 799 000 рублей без учета скидок.
Возвращение автомобилей 2023 года также сделало версию Luxe с механикой и вариатором на 90 тыс. рублей дешевле. У дилеров, по данным классифайдов, все еще имеются «позапрошлогодние» модели, однако их количество ограничено. Например, на одной из крупных площадок доступно всего 10 кроссоверов 2021 года, тогда как машин 2024 года представлено в 15-20 раз больше.
Цены на JAC JS3 в России
|
Комплектация
|
Цена
|
Luxe MT 2023 г. в.
|
1 799 000 руб.
|
Luxe CVT 2023 г. в.
|
1 899 000 руб.
|
Luxe MT 2024 г. в.
|
1 889 000 руб.
|
Luxe CVT 2024 г. в.
|
1 989 000 руб.
Каждая комплектация получает скидку, известную как «специальное предложение». При покупке автомобилей 2023 года можно сэкономить 250 тыс. рублей, а на «прошлогодние» модели – 200 тыс. рублей. С учетом этих скидок цены на первые колеблются от 1 689 000 до 1 789 000 рублей, в то время как новые кроссоверы 2024 года стоят еще меньше – от 1 549 000 до 1 649 000 рублей.
Комплектация Luxe JAC JS3 включает две фронтальные подушки безопасности, галогеновые фары с дневными ходовыми огнями, сиденья из экокожи, рейлинги на крыше, климат-контроль, магнитолу с шестью динамиками и камерой заднего вида, задний центральный подлокотник, парктроники, систему стабилизации и круиз-контроль.
|
Все модели имеют под капотом 1,5-литровый атмосферный двигатель, который выдает 109 л. с. мощности и 150 Нм крутящего момента. Привод реализован только на передние колеса.
