Иномарки привычных брендов могут полностью исчезнуть из РФ

Чекушов: Минпромторг будет не расширять, а сокращать список параллельного импорта

В Минпромторге не планируют расширять список параллельного импорта, а напротив, сократят его, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов.

«В принципе, компании либо заместились другими брендами и марками, либо нашли производителей в России. Поэтому список мы не планируем расширять, может быть, только точечно какие-то позиции, если вдруг кто-то из бизнеса обозначит потребность. Системно не планируем добавлять ничего нового. А вот сокращать планируем», – рассказал Роман Чекушов в ходе ВЭФ-2025.

Напомним, механизм параллельного импорта был введен в 2022 году, когда с российского рынка ушел целый ряд зарубежных компаний. Схема предусматривает ввоз товаров без официального разрешения производителя.

Касательно автомобилей, их параллельный ввоз в РФ в последнее время колеблется на уровне около 9-11% от общего объема импорта.

Заявление замглавы Минпромторга прокомментировал главный редактор «За рулем».

Максим Кадаков, главный редактор «За рулем»:

– По словам Чекушова, по сокращению списка параллельного импорта ведомство рассматривает радиоэлектронику, поскольку отечественные производители уже не только производят такую продукцию, но и конкурируют по ряду позиций с Китаем и другими дружественными странами. По каким именно позициям – не очень понятно.

Полагаю, что со следующего года из списка параллельного импорта будут постепенно выпадать и автомобильные бренды – поскольку отечественные производители тоже будут «конкурировать по ряду позиций».