В Россию привезли новые кроссоверы Volkswagen по цене Весты

Новые кроссоверы Volkswagen Tharu XR продают в России от 1,85 млн рублей

У россиян появилась новая альтернатива компактным кроссоверам Skoda Karoq и Volkswagen Taos – Volkswagen Tharu XR, который производится совместным предприятием Shanghai-Volkswagen для китайского рынка. Его цена на известных классифайдах начинается от 1 850 000 рублей.

По своим размерам (длина 4335 мм, ширина 1762 мм, высота 1605 мм) Tharu XR сравним с Geely Coolray, однако его цена значительно ниже – базовая версия Coolray стоит 2 794 990 рублей. Для отечественного кросс-универсала Lada Vesta SW Cross также характерны более высокие цены, начиная от 1 879 000 рублей, при этом топовая версия с 122-сильным 1.8-литровым мотором и вариатором достигает 2 197 000 рублей.

Volkswagen Tharu XR за 1 850 000 рублей может быть доставлен из Китая компаниями из Омска и Екатеринбурга. Внешний вид этих автомобилей схож, однако комплектации в объявлениях обозначены как Sharp и Ruijin. Оба варианта оснащены тканевым салоном, медиасистемой с экраном, цифровой приборной панелью, кондиционером и мульти-рулем.

Volkswagen Tharu XR

Кроссовер в комплектации с кожаным салоном можно заказать в Кемерово за 1 890 000 рублей, а в Уфе Tharu XR в комплектации Ruijin с тканевыми сиденьями стоит 1 948 000 рублей. Кроме того, этот паркетник доступен за 2 050 000 рублей в Севастополе, 2 107 000 рублей в Новосибирске, 2 130 000 рублей в Перми, 2 190 000 рублей в Москве и 2 250 000 рублей в Краснодаре. Все автомобили оснащены 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 л. с. и шестиступенчатым классическим автоматом.

Более мощная версия с 1,5-литровым турбомотором на 160 л. с. и «роботом» доступна в Краснодаре по цене от 2 290 000 рублей, в Москве, Владивостоке и Воронеже – от 2 400 000 рублей. Из наличия такая модель продается в Москве минимум за 2 608 000 рублей, в Краснодаре – за 2 800 000 рублей, в Санкт-Петербурге – за 3 150 000 рублей и в Ростове-на-Дону – за 3 299 000 рублей.

