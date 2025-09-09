Самая известная модель Renault сменила поколение: появились первые фото

Представлен новый Renault Clio с гибридной силовой установкой E-Tech

На Мюнхенском автосалоне был представлен новый Renault Clio, который стал шестым поколением самой известной модели французского бренда.

Автомобиль получил ярко выраженный новый дизайн, сохранив при этом традиционные элементы, такие как С-образные дневные ходовые огни и скрытые ручки задних дверей, расположенные в задних стойках.

Особое внимание стоит уделить измененной радиаторной решетке, украшенной множеством маленьких ромбов, а также более наклонной крыше с крупным спойлером и новой заостренной головной оптике, что придает автомобилю более агрессивный вид.

Новые размеры автомобиля составляют 4116 мм в длину, 1768 мм в ширину и 1451 мм в высоту, а колесная база увеличилась до 2591 мм. Несмотря на компактные размеры, новый Clio может вмещать до пяти пассажиров и предлагает багажник объемом до 391 литра.

Интерьер хэтчбека перекликается с полностью электрическим Renault 5 и представлен двумя крупными экранами и традиционными кнопками. В передней части установлены два порта USB Type-C и беспроводная зарядка для смартфонов, а также имеется 12 В розетка для задних пассажиров.

С запуском шестого поколения Renault Clio 1,5-литровый дизельный двигатель dCi больше не предлагается. Вместо него установлен гибридный агрегат E-Tech мощностью 160 сил, который сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с двумя электромоторами. С такой комплектацией разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды, а с полным баком автомобиля запас хода достигает 1000 км.

Любители традиционных ДВС смогут выбрать 1,2-литровую турбированную версию, выдающую 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента, работающую с механической или шестиступенчатой роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч у этой версии займет 10,1 секунды.

Кроме того, новый Renault Clio будет доступен и с 1,2-литровым 120-сильным двигателем Eco-G, который работает на сжиженном газе и также будет оснащен роботизированной трансмиссией. На данный момент цены и даты начала продаж новой модели не раскрыты.