#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...
Geely EX5 EM-i
15 сентября
Geely EX5 EM-i: Российский дебют умного гибрида
Компания Geely раскрыла название инновационной...

Самая известная модель Renault сменила поколение: появились первые фото

Представлен новый Renault Clio с гибридной силовой установкой E-Tech

На Мюнхенском автосалоне был представлен новый Renault Clio, который стал шестым поколением самой известной модели французского бренда.

Рекомендуем
Машина – не без огонька! Первый тест горячей новинки АВТОВАЗа

Автомобиль получил ярко выраженный новый дизайн, сохранив при этом традиционные элементы, такие как С-образные дневные ходовые огни и скрытые ручки задних дверей, расположенные в задних стойках.

Особое внимание стоит уделить измененной радиаторной решетке, украшенной множеством маленьких ромбов, а также более наклонной крыше с крупным спойлером и новой заостренной головной оптике, что придает автомобилю более агрессивный вид.

Новые размеры автомобиля составляют 4116 мм в длину, 1768 мм в ширину и 1451 мм в высоту, а колесная база увеличилась до 2591 мм. Несмотря на компактные размеры, новый Clio может вмещать до пяти пассажиров и предлагает багажник объемом до 391 литра.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Интерьер хэтчбека перекликается с полностью электрическим Renault 5 и представлен двумя крупными экранами и традиционными кнопками. В передней части установлены два порта USB Type-C и беспроводная зарядка для смартфонов, а также имеется 12 В розетка для задних пассажиров.

Renault Clio
Renault Clio

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

С запуском шестого поколения Renault Clio 1,5-литровый дизельный двигатель dCi больше не предлагается. Вместо него установлен гибридный агрегат E-Tech мощностью 160 сил, который сочетает 1,8-литровый атмосферный двигатель с двумя электромоторами. С такой комплектацией разгон до 100 км/ч занимает 8,3 секунды, а с полным баком автомобиля запас хода достигает 1000 км.

Любители традиционных ДВС смогут выбрать 1,2-литровую турбированную версию, выдающую 115 л.с. и 190 Нм крутящего момента, работающую с механической или шестиступенчатой роботизированной коробкой. Разгон до 100 км/ч у этой версии займет 10,1 секунды.

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Кроме того, новый Renault Clio будет доступен и с 1,2-литровым 120-сильным двигателем Eco-G, который работает на сжиженном газе и также будет оснащен роботизированной трансмиссией. На данный момент цены и даты начала продаж новой модели не раскрыты.

Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Renault Clio
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 1500
09.09.2025 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Clio

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв