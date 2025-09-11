«Газпромнефть-СМ» запустила новый социальный проект

Сотрудники компании «Газпромнефть – смазочные материалы», которая специализируется на производстве моторных и других видов автомобильных масел, организовали волонтерскую акцию «Здорово вместе!» в Таврическом доме-интернате для людей преклонного возраста

Социальный проект объединил более 250 человек.

Участие в акции также приняли педагоги и воспитанники омского Дома детства им. Г. Н. Кравцова, так как главная ее цель – объединение поколений и обмен позитивной энергией между ними. Ребята и их наставники помогают проводить для пенсионеров мастер-классы по экофлористике и мыловарению, общаются, устраивают турниры по настольным играм.

«Впервые наша компания реализует проект, цель которого – сблизить разные поколения. Мы с глубоким уважением относимся к людям "серебряного" возраста и возлагаем большие надежды на молодежь. Они могут многому научить друг друга, открыть новые интересные знания и просто стать добрыми друзьями. Но самое главное – такие встречи дают возможность проявить обычную человеческую заботу и внимание, подарить душевное тепло», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.







«Проект "Газпромнефть-СМ", в котором также принимают участие юные воспитанники Дома детства, помогает не просто расширить творческие горизонты, но и поделиться опытом, найти новых друзей, получить свежие впечатления. Надеемся, что наше сотрудничество продолжится и впереди ждут новые яркие встречи», – подчеркнула директор Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов Елена Лунина.

Проект реализуется в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ее цель – улучшать жизнь людей и способствовать устойчивому развитию регионов деятельности компании. Программа развивает системы культурных, спортивных, образовательных, экологических и других проектов в ЯНАО, ХМАО-Югре, Омской, Тюменской, Томской, Оренбургской областях, Москве и Санкт-Петербурге.