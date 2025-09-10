В России планируют наладить выпуск хорошо оснащенных кроссоверов

Завод «Автотор» может начать сборку автомобилей Seres Aito

Калининградский завод «Автотор» изучает возможность налаживания сборки автомобилей китайского бренда Seres Aito.

Подтверждением намерений может служить тендер на закупку большого количества трансмиссионных масел для редукторов, который проводит завод.

Эти масла предназначены для гибридных моделей Aito M5, M7 и M9. Ранее не поступало данных о планах по производству автомобилей Seres Aito в России.

Дистрибьюцией данной марки на российском рынке занимается компания «МБ Рус», заменившая представительство Mercedes-Benz.

В модельный ряд входят гибридные кроссоверы Aito M5 (от 4,69 млн рублей) и M7 (от 4,49 млн рублей), а также крупный кроссовер M9, который еще не поступил в продажу. С 2021 года Seres Group сотрудничает с IT-корпорацией Huawei, а их первые совместные машины появились на китайском рынке в 2022 году.

Seres Aito M7