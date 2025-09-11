Представлен новый семейный автомобиль популярного в России бренда
Согласно недавней информации от китайского министерства промышленности, представлен сертификат на первый минивэн марки Geely, который получил название Galaxy V900.
Ранее модель также была известна под индексом L380. Первоначально она разрабатывалась под маркой LEVC, выпускающей современные английские такси, но после неудач на рынке Geely решила включить L380 в линейку Galaxy.
Если сравнивать габариты L380 и Galaxy V900, то разница есть: длина 5316 мм против 5360 мм в пользу Geely. Колесная база также больше у V900: 3185 против 3200 мм. Ширина обоих автомобилей одинаковая – 1998 мм.
В плане силовых установок Galaxy V900 превосходит L380, так как последний оснащен только электрической системой, тогда как Geely предлагает гибридный вариант с 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания, хотя подробности о нем еще не раскрыты.
