Это самые надежные японские кроссоверы до 1,5 млн рублей — названы три модели

Юрий Чистов перечислил 3 хороших кроссовера с пробегом по цене до 1,5 млн рублей

С бюджетом в 1,5 млн рублей можно найти надежные японские кроссоверы, которые прослужат много лет. Юрий Чистов, директор по развитию франчайзинговой сети маркетплейса Fresh, выделил несколько моделей, которые стоит рассмотреть.

Первым рекомендованным кроссовером стал Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот автомобиль удерживает высокую популярность благодаря надежным бензиновым двигателям, которые могут работать более 400 тыс. километров, хорошей защите кузова от коррозии и невысокой стоимости обслуживания.

Вторым вариантом является Mazda CX-5 первого поколения, обладающая экономичными бензиновыми двигателями, которые могут пройти около 300-350 тыс. километров без капитального ремонта. Этот кроссовер также отличается выносливой коробкой передач и рядом систем активной безопасности.

Третьей моделью в этом сегменте стал Nissan Qashqai первого поколения, который также имеет надежные и экономичные двигатели. Автомобили сборки в Петербурге обладают подвеской, специально разработанной с учетом условий российских дорог, что повышает их устойчивость к износу и повреждениям.