#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
«Коммерсант»: с начала года цены на топливо на...
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Автостат: у дилеров Solaris закончились запасы...
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
15 сентября
BMW показала свой новый логотип: чем новый отличается от старого?
BMW презентовала iX3 и обновленный логотип на...

Это самые надежные японские кроссоверы до 1,5 млн рублей — названы три модели

Юрий Чистов перечислил 3 хороших кроссовера с пробегом по цене до 1,5 млн рублей

С бюджетом в 1,5 млн рублей можно найти надежные японские кроссоверы, которые прослужат много лет. Юрий Чистов, директор по развитию франчайзинговой сети маркетплейса Fresh, выделил несколько моделей, которые стоит рассмотреть.

Рекомендуем
Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

Первым рекомендованным кроссовером стал Toyota RAV4 четвертого поколения. Этот автомобиль удерживает высокую популярность благодаря надежным бензиновым двигателям, которые могут работать более 400 тыс. километров, хорошей защите кузова от коррозии и невысокой стоимости обслуживания.

Вторым вариантом является Mazda CX-5 первого поколения, обладающая экономичными бензиновыми двигателями, которые могут пройти около 300-350 тыс. километров без капитального ремонта. Этот кроссовер также отличается выносливой коробкой передач и рядом систем активной безопасности.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Третьей моделью в этом сегменте стал Nissan Qashqai первого поколения, который также имеет надежные и экономичные двигатели. Автомобили сборки в Петербурге обладают подвеской, специально разработанной с учетом условий российских дорог, что повышает их устойчивость к износу и повреждениям.

Toyota RAV4
Mazda CX-5
Nissan Qashqai
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...
Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Количество просмотров 35123
11.09.2025 
Фото:Depositphotos | фирмы-производители
Поделиться:
Оцените материал:
-2