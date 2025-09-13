#
Этот автомобиль замахнулся на звание самого быстрого в мире: подробности

Завод Dreame Auto будет расположен рядом с берлинской Gigafactory компании Tesla

Компания Dreame объявила о начале производства автомобилей и выбрала площадку для завода в Берлине, Германия.

Для подготовки к выходу на мировой рынок Dreame Auto будет сотрудничать с BNP Paribas. Основатель и генеральный директор Dreame Technology Юй Хао вместе с командой посетил Германию 8 сентября, чтобы окончательно выбрать место для завода, который будет находиться рядом с берлинской Gigafactory Tesla.

Dreame Technology, известная своими производительными пылесосами и роботами, анонсировала выход на рынок автомобилей премиум-класса 28 августа.

Компания планирует переосмыслить концепцию ультра-роскоши, выпустив «интеллектуальный электрический гиперкар», поскольку считает, что традиционные люксовые бренды недостаточно активно внедряют электрификацию и современные технологии.

Основой нового автомобиля станет запатентованная технология высокоскоростного цифрового двигателя Dreame, который недавно получил первый в мире сертификат Sullivan для цифрового двигателя с частотой вращения 200 000 об/мин. Эта технология уже используется в флагманском пылесосе Z50 Station, и компания уверяет, что именно она будет управлять «самым быстрым автомобилем в мире».

Источник:  CarNewsChina
Лежнин Роман
13.09.2025 
