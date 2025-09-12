Опубликованы данные о продажах кроссоверов нового российского бренда

«Автостат Инфо»: с начала продаж в России зарегистрировано 44 кроссовера Tenet

Кроссоверы российской марки Tenet, собранные в Калужской области, начали поступать в продажу в третьей декаде августа, и уже нашлись 44 покупателя за несколько дней.

Согласно данным «Автостат Инфо», основанных на статистике регистрации в ГАИ, среднеразмерный кроссовер Tenet T7 реализован в количестве 25 штук за 10 дней после начала продаж 21 августа.

Компактный кроссовер Tenet T4 вышел на рынок 27 августа и был выбран 13 покупателями.

Еще восемь зарегистрированных автомобилей относятся к семиместному кроссоверу Tenet T8, который пока доступен только по предзаказу.

Tenet T7

Напомним, Tenet T7 доступен в двух комплектациях – Active и Prime, по ценам от 2 680 000 до 2 880 000 рублей, и оснащен 150-сильным турбированным двигателем объемом 1,6 л с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Семиместный Tenet T8 также предлагается в комплектациях Prime и Ultra по ценам 3 540 000 и 3 790 000 рублей соответственно, с 2,0-литровым бензиновым турбомотором в 197 л. с., работающим в паре с 7-ступенчатым преселективным роботом и полным приводом.

Кроме того, компактный Tenet T4 на днях обновил свои комплектации: к существующим версиям Active и Prime добавились более доступные MT Line и CVT Line, что снизило цену на 221 тыс. рублей – теперь минимальная стоимость начинается от 1 999 000 рублей.

Новый T4 также получил второй мотор – 1,5-литровый атмосферный с мощностью 113 л. с., доступный с 5-ступенчатой механической или вариаторной коробкой. Более дорогие комплектации получили 1,5-литровый турбомотор на 147 л. с. и 6-ступенчатый преселективный робот.