Honda Prelude: японская легенда возвращается в новом поколении

Через 25 лет после снятия с производства Honda возвращает купе Prelude в Европу

Шестое поколение среднеразмерного купе Honda Prelude вернется на европейский рынок весной 2026 года и поступит в автосалоны в версии с полным гибридом.

Экспертиза механических противоугонок: много бесполезных! Но есть и годные

2,0-литровый бензиновый двигатель и два электродвигателя, по сути, заимствованы у Civic и, как ожидается, будут развивать суммарную мощность около 200 л.с. вместо прежних 184 л.с. Особенностью спорткупе с посадочной формулой 2+2 является так называемая технология «S+ Shift».

Хотя частично электрифицированный Prelude не имеет механической КП, переключение передач происходит так же быстро, как и в 8-ступенчатой коробке передач с двойным сцеплением. Специальный режим активируется нажатием кнопки «S+ Shift» на центральной консоли. После этого водитель может переключать передачи с помощью подрулевых лепестков.

Однако в повседневном режиме вождения Prelude создан для комфортной езды, подобно классическому автомобилю с автоматической коробкой передач. Комфорт и динамика обеспечиваются стандартными адаптивными амортизаторами и различными режимами вождения, которые в зависимости от ваших потребностей делают акцент на спортивном или расслабленном стиле вождения.

С цифровой приборной панелью и отдельно стоящей мультимедийной системой интерьер купе выглядит аккуратно и современно. К счастью, для таких функций, как отопление и кондиционер, по-прежнему предусмотрены настоящие ручки и кнопки. Honda сопротивляется тенденции переносить все управление на сенсорный экран (и правильно делает!).

Спортивные сиденья обеспечивают хорошую поддержку и комфорт. Однако сзади Prelude представляет собой типичный автомобиль с посадочной формулой 2+2, в котором места хватит разве что для ребенка.

Автомобиль выйдет на рынок следующей весной, информации о цене пока нет, но это будет приблизительно 50 тысяч евро.

Источник:  Auto-Medienportal
Алексеева Елена
Фото:Honda
14.09.2025 
Фото:Honda
