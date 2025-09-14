Экология
Бугагатти: это не шутка, а новый китайский... пылесос? Гиперкар!

Производитель пылесосов из КНР показал концепт Dreame, копирующий Bugatti Chiron

Занимающаяся выпуском пылесосов китайская компания Dreame опубликовала первые изображения перспективного автомобиля под своей маркой.

Напомним, в конце августа Dreame заявила о разработке «самого быстрого автомобиля в мире» – по заявлению пресс-службы компании, славящейся инновационными пылесосами, ее электрический гиперкар сможет соперничать с Bugatti Veyron. Любопытно, что на появившихся позже изображениях параллели с прославленной французской маркой тоже прослеживаются, причем самым явным образом.

Судя по изображениям, автомобиль от Dreame будет люксовым четырехдверным спортседаном, по экстерьеру почти полностью повторяющим Bugatti Chiron – с поправкой на увеличенную колесную базу, понадобившуюся для добавления двух задних дверей... Все еще хочется верить, что это не более чем своеобразный «прогрев» аудитории – ведь в тизере аллюзий на Бугатти совсем не усматривалось.

Автором оригинального облика Chiron был российский дизайнер Александр Селипанов, замечает канал «Автопоток». Но оригинальности Dreame должен придать отнюдь не облик: как ранее писал «За рулем», китайская машина предполагается к выходу на рынок в 2027 году, а уникальным торговым предложением выступит примененная технология высокоскоростных двигателей с частотой вращения до 200 000 об/мин – как в пылесосе Z50 Station...

К слову, достижения Bugatti в скоростных заездах уже перекрыла другая китайская компания – и облик у BYD Yangwang U9 гораздо более самостоятельный.

Источник:  Автопоток
Иннокентий Кишкурно
14.09.2025 
