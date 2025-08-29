Производитель пылесосов сообщил о разработке «самого быстрого автомобиля в мире»
Китайская компания Dreame Technology, прославившаяся своими инновационными пылесосами, анонсировала создание электрического гиперкара, который будет соперничать с Bugatti Veyron.
Ожидается, что новинка поступит в продажу в 2027 году, и ее основой станет технология высокоскоростных двигателей с частотой вращения 200 000 об/мин. Эта технология уже используется в пылесосе Z50 Station и получила сертификат Sullivan. Производитель поставил перед собой амбициозную цель – разработать «самый быстрый автомобиль в мире».
Гиперкар оснастят интеллектуальной системой на основе искусственного интеллекта, которая будет подстраиваться под привычки и эмоциональное состояние водителя. В голосовом интерфейсе будет имитироваться человеческое общение, а интеграция с умным домом и мобильными устройствами обеспечит гладкое взаимодействие.
Для реализации данного проекта сформирована команда из около 1000 специалистов. Dreame намерена продолжать увеличивать инвестиции в разработку, чтобы выпустить электромобиль, который сможет превзойти достижения Bugatti Veyron.
|
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
|
Проблема блокировки руля на Вестах — причина найдена
|
Когда и почему подорожает такси?
|
Купил моторное масло на разлив — сэкономил или навредил двигателю?
Ранее «За рулем» сообщал, что 60% россиян отказываются от покупки новых авто из-за высокой цены.
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube