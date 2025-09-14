Флагманский семейный кроссовер известной марки нашел первых владельцев в России

Семиместный кроссовер Hongqi HS7 продается в России по цене от 6,7 млн рублей

Флагманский кроссовер Hongqi HS7, продажи которого начались в конце августа, уже нашел первых покупателей в России.

Сделки состоялись в дилерском центре «Hongqi Авилон». Автомобиль предлагается в семиместной версии по начальной цене 6,7 миллиона рублей.

Директор по розничным продажам АГ «Авилон» Илья Петров сообщил, что наиболее востребованной стала комплектация Executive, которая за дополнительную сумму в 200 тысяч рублей предлагает опций на 500 тысяч рублей больше, чем версия Deluxe. Однако объем поставок модели Executive ограничен, в отличие от базовой серии.

Hongqi HS7

Илья Петров также отметил, что длина Hongqi HS7 составляет 5 метров, что позволит ему конкурировать с уже известными моделями, такими как TANK 500, Chery Tiggo 9, Geely Monjaro, Changan CS95 и EXEED VX/RX.

Габариты автомобиля – 4995х1960х1760 мм, а колесная база – 2920 мм. Дизайн выполнен в характерном стиле марки с вертикальной решеткой и «стекающими» фарами.

Hongqi HS7

Модель оснащена 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. с 48-вольтовой надстройкой, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Разгон до 100 км/ч занимает 8,8 секунды, а средний расход топлива составляет 8,2 литра на 100 км. Также у HS7 имеется полный привод, основанный на гидравлической муфте BorgWarner, что обеспечивает передачу максимального крутящего момента на заднюю ось в режиме внедорожника.