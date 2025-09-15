#
Популярный внедорожник попал под отзывную кампанию
15 сентября
Проект резкого подорожания машин исчез с сайта правительства. Мы знаем, в чем причина
Бензин уходит в отрыв от инфляции
15 сентября
Бензин уходит в отрыв от инфляции
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
15 сентября
Solaris — в дефиците? Вот что говорят дилеры
Популярный внедорожник попал под отзывную кампанию

Stellantis отзовет 91 787 гибридных Jeep Grand Cherokee из-за проблем с батареей

Компания Stellantis, которая управляет брендом Jeep, инициировала отзыв почти 92 000 автомобилей Grand Cherokee, выпущенных в период с 2022 по 2026 год.

Причиной этому стали проблемы, способные привести к потере мощности. Отзыв касается гибридных моделей Grand Cherokee 4xe, оснащенных подключаемой гибридной силовой установкой.

В общей сложности под отзыв попадают 91 787 машин Grand Cherokee 4xe. Проблема кроется в модулях управления аккумуляторной батареей (BPCM), в которых может возникать перегрузка, вызывающая перезагрузку системы. В некоторых случаях такие перезагрузки могут неправильно интерпретировать сигналы от BPCM, что приводит к потерям тяги.

Jeep Grand Cherokee
Jeep Grand Cherokee
На данный момент Stellantis не сообщала о каких-либо инцидентах или травмах, связанных с данной проблемой, однако решение вопроса пока в разработке. Так как проблема имеет программный характер, возможно, ее будут решать простым обновлением программного обеспечения по воздуху, но потребуется больше информации.

Ранее Jeep отзывал более 154 000 автомобилей аналогичных моделей, выпущенных в 2022-2024 годах, из-за риска возгорания батареи. Проблема была успешно устранена обновлением программного обеспечения, что вскоре может дать надежду на аналогичное решение текущей ситуации.

Некоторые автомобили, подлежащие отзывам сейчас, могли также входить в предыдущую партию. Отсутствие инцидентов говорит о том, что текущая проблема, вероятно, не представляет серьезной угрозы, но отзыв необходим для избежания возможных проблем в будущем.

Stellantis работает над устранением неисправности и предоставит владельцам затронутых автомобилей информацию о дальнейших действиях в ближайшее время.

Источник:  thetruthaboutcars
Лежнин Роман
Фото:Jeep
15.09.2025 
Фото:Jeep
