В России скоро стартуют продажи добротного кроссовера отечественной сборки

Кроссовер Omoda C7 получил ОТТС для старта массовых продаж в России и ЕАЭС

Кроссовер Omoda C7, который собирается на заводе «Автотор» в Калининграде, получил одобрение типа транспортного средства.

Сертификация была выдана компании «Балтавто», входящей в структуру холдинга, что позволяет начать массовые продажи в России и в ЕАЭС, включая выдачу ПТС. Запуск сборки модели состоялся в августе.

Модель впервые была представлена на российском рынке в мае 2025 года с китайской сборкой и ценой в диапазоне от 3,1 до 3,66 миллиона рублей без учета скидок. При наличии акций цена может снизиться до 2,9 миллиона рублей.

Согласно данным «Автостата», за это время было продано 776 автомобилей. Ранее рассматривалась возможность сборки на заводе «АГК» в Калуге, который ранее принадлежал Volkswagen, но компания Chery остановила выбор на Калининграде.

Габаритные размеры Omoda C7 составляют 4660×1875×1670 мм, база – 2720 мм, клиренс – 176 мм, а объем багажника равен 639 литрам. Под капотом установлен 1,6-литровый турбомотор Acteco мощностью 150 л.с. и крутящим моментом 275 Н·м, который сочетается с 7-ступенчатым роботом и доступен с приводом 4×2 либо 4×4.

Omoda C7