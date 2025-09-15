Новый рамный внедорожник выйдет на рынок уже в этом месяце: подробности

Autohome: предпродажи внедорожника Jetour G700 стартуют 19 сентября 2025 года

Как сообщает Autohome, предварительные продажи внедорожника Jetour G700 начнутся 19 сентября.

Заказать машину можно уже сейчас, но с учетом слепых предзаказов, в то время как точные цены будут объявлены 19 сентября.

Jetour G700 позиционируется как хардкорный внедорожник и будет доступен как в 5-, так и в 6-местной компоновке. Автомобиль получил силовую установку Kunpeng Super Hybrid CDM-O и имеет рамную конструкцию с тремя блокировками.

Jetour G700 отличается угловатым дизайном с большой черной решеткой радиатора и светящимся логотипом бренда в центре. Внешне он во многом напоминает внедорожники BYD Leopard 5 и Leopard 7. Габариты автомобиля составляют 5198х2050х1956 мм, а колесная база равна 2870 мм.

Внутри автомобиль оснащен трехспицевым рулем с усеченным ободом, медиасистемой с 15,6-дюймовым экраном и дополнительным 35,4-дюймовым «сквозным» дисплеем.

Силовая установка построена на базе 2,0-литрового двигателя мощностью 210 л.с., а общая мощность гибридной системы достигает 761 л.с. Согласно официальным данным, запас хода автомобиля на одном баке бензина составляет до 1400 км.