Новейший Volkswagen Passat начали продавать в России: известна цена

В РФ стартовали продажи Volkswagen Passat 2025 года по цене от 5 млн рублей

Российские автодилеры начали продавать седаны Volkswagen Passat 2025 года, которые произведены для китайского рынка, так как в Европе доступны только универсалы текущего поколения.

Volkswagen Passat 2025
Начальная цена составляет 5,09 млн рублей. Один дилер из Рязани предлагает автомобиль в комплектации Star Dragon, в которой предусмотрены кожаный салон, мультифункциональный руль, климат- и круиз-контроль, адаптивная подсветка и система кругового обзора.

Представитель компании из Санкт-Петербурга предлагает аналогичный вариант, но в более дорогом исполнении, включающем вентиляцию сидений, проекционный дисплей и панорамную крышу с люком.

Volkswagen Passat 2025
Его цена – 5,49 млн рублей, и в эту сумму входит двухлетняя сервисная поддержка. Все имеющиеся на продаже автомобили оснащены двухлитровым турбомотором мощностью 220 л.с., который работает в паре с роботизированной трансмиссией.

Источник:  Российская газета
Фото:Volkswagen
16.09.2025 
