Четыре «мелочи», которые подводят водителя зимой

Простые осенние проверки авто уберегут от крупных зимних трат и проблем на дороге

Осень – это тихая подготовка к суровым зимним испытаниям для вашего автомобиля. То, что летом казалось незначительной погрешностью, с первыми заморозками может оставить вас у обочины.

Чтобы встреча зимы прошла без сюрпризов, стоит обратить внимание на несколько ключевых пунктов, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Уверенный запуск двигателя зимой начинается с исправных свечей зажигания. Изношенные экземпляры не дают мощной искры, заставляя мотор «чихать» и отказываться работать на холодную. Их своевременная замена – незначительная трата по сравнению с риском не завестись в морозное утро. Не менее важен и аккумулятор: на холоде его емкость падает, а старый или разряженный источник питания может предательски подвести в самый нужный момент.

Видимость – это безопасность, поэтому омывающая жидкость и щетки стеклоочистителя требуют особого внимания. Летний состав в бачке превратится в лед при нулевой температуре, заблокировав форсунки и лишив вас обзора. Заранее смените ее на зимний вариант с низким порогом замерзания. Старые дворники могут не справиться со снежной кашей и дождем, оставляя на стекле опасные разводы. Их замена займет пять минут, но значительно повысит контроль над дорогой.

Не забудьте и про антифриз, который со временем теряет свои свойства и может загубить систему охлаждения. Проверка его состояния и уровня – это инвестиция в долголетие мотора вашего автомобиля.

Алексеева Елена
Фото:Depositphotos
17.09.2025 
Фото:Depositphotos
