Ford Explorer
Крупный седан с расходом всего 2л/100 км выйдет на рынок уже в этом месяце

Geely Auto запускает предпродажи гибридного седана Galaxy Star 6 с 26 сентября

Компания Geely Auto анонсировала старт предпродаж новой модели Galaxy Star 6, который начнется 26 сентября.

Этот седан будет оснащён гибридной системой Thor AI Hybrid 2.0, которая работает на базе 1,5-литрового двигателя и обещает стать одним из самых экономичных и технологичных гибридов на рынке, а также доступным для большинства покупателей.

Внутреннее оформление автомобиля включает цифровую панель приборов с 10,2-дюймовым экраном, а также медиасистему с 14,6-дюймовым дисплеем, управляемую Flyme Auto.

Geely Galaxy Star 6
Geely Galaxy Star 6

Переключатель режимов трансмиссии расположен на рулевой колонке, а многофункциональное рулевое колесо и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт для смартфонов делают поездку более комфортной.

Система помощи водителю Qianli Haohan H3 обеспечивает автоматическую парковку. Габариты Galaxy Star 6 составляют 4806 х 1886 х 1490 мм, а колесная база – 2756 мм.

Geely Galaxy Star 6
Geely Galaxy Star 6

Благодаря передовой технологии Thor AI Hybrid 2.0, автомобиль может похвастаться «самым низким расходом топлива в мире в классе 2L», достигая расхода около 2 литров на 100 км.

Geely Galaxy Star 6
Geely Galaxy Star 6
Источник:  ITHome
17.09.2025 
