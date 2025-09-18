Новое поколение добротного полноприводного кроссовера адаптируют для России

Changan CS75 Plus четвертого поколения проходит сертификацию для России

Changan CS75 Plus нового поколения находится в процессе сертификации для российского рынка.

Уже получены как минимум три сертификата, необходимые для Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать массовую продажу новых CS75 Plus.

Следует отметить, что в отличие от модели четвертого поколения, производимой на казахстанском заводе AMMKZ, для России сертифицируемый Changan CS75 Plus будет производиться в Китае.

Changan CS75 Plus четвертого поколения

Согласно сертификационным документам, новый Changan CS75 Plus будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: на 1,5 и 2,0 литра. Ранее представители компании сообщали, что российская версия будет оснащена системой полного привода и классической автоматической коробкой передач.

Размеры нового автомобиля составляют 4770х1910х1695 мм, а колесная база – 2800 мм. В интерьере расположены три монитора, а для российского рынка предусмотрены адаптации, такие как традиционные дверные ручки, увеличенное количество физических кнопок и пневмоупоры капота.

Полноприводную версию укомплектуют 2-литровым турбированным двигателем Blue Core мощностью 235 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. За распределение полного привода отвечает многодисковая муфта BorgWarner шестого поколения.

Хотя точные цены на новый Changan CS75 Plus пока не объявлены, представители компании указали, что стоимость будет несколько выше, чем у третьего поколения. Для справки, предыдущая модель Changan CS75 Plus III 2025 года в России предлагается по цене от 3,67 до 4,029 млн рублей (без учета скидок).