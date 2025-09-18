#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Названы самые востребованные в России автомобили из Кореи
18 сентября
Названы самые востребованные в России автомобили из Кореи
В 2025 году импорт легковых автомобилей из...
Интерьер Chevrolet Tracker
18 сентября
Надежный и современный американский кроссовер сейчас стоит в России дешевле Лады
Продажи новых Chevrolet Tracker стартовали в...
В Госдуме хотят изменить пункт ПДД о выделенках
18 сентября
В Госдуме хотят изменить пункт ПДД о выделенках
Депутат Ярослав Нилов предложил пускать на...

Новое поколение добротного полноприводного кроссовера адаптируют для России

Changan CS75 Plus четвертого поколения проходит сертификацию для России

Changan CS75 Plus нового поколения находится в процессе сертификации для российского рынка.

Рекомендуем
УАЗ по-китайски на тестах «За рулем»: хорош на бездорожье? А на асфальте как?

Уже получены как минимум три сертификата, необходимые для Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать массовую продажу новых CS75 Plus.

Следует отметить, что в отличие от модели четвертого поколения, производимой на казахстанском заводе AMMKZ, для России сертифицируемый Changan CS75 Plus будет производиться в Китае.

Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Согласно сертификационным документам, новый Changan CS75 Plus будет предлагаться с двумя вариантами двигателей: на 1,5 и 2,0 литра. Ранее представители компании сообщали, что российская версия будет оснащена системой полного привода и классической автоматической коробкой передач.

Размеры нового автомобиля составляют 4770х1910х1695 мм, а колесная база – 2800 мм. В интерьере расположены три монитора, а для российского рынка предусмотрены адаптации, такие как традиционные дверные ручки, увеличенное количество физических кнопок и пневмоупоры капота.

Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Полноприводную версию укомплектуют 2-литровым турбированным двигателем Blue Core мощностью 235 л.с., который будет работать в паре с 8-ступенчатым автоматом Aisin. За распределение полного привода отвечает многодисковая муфта BorgWarner шестого поколения.

Хотя точные цены на новый Changan CS75 Plus пока не объявлены, представители компании указали, что стоимость будет несколько выше, чем у третьего поколения. Для справки, предыдущая модель Changan CS75 Plus III 2025 года в России предлагается по цене от 3,67 до 4,029 млн рублей (без учета скидок).

Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
3 мифа о шинах для кроссоверов
Почему наша «Буханка» дороже привозных «китайцев»?
Срок ремонта по ОСАГО увеличат...

Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения
Changan CS75 Plus четвертого поколения
Источник:  Китайские автомобили
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 30
18.09.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Changan CS75

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв