Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» запустил новый образовательный проект
Мультидисциплинарный проект объединил более 200 специалистов. Среди них операторы товарные, машинисты компрессорных установок, технологи, операторы технологических установок, операторы расфасовочно-упаковочного автомата, лаборанты, инженеры-исследователи, а также студенты старших курсов профильных направлений подготовки.
Программа кампуса включает три блока: образовательный, технологический и прикладной.
Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец назвал кампус «уникальной интерактивной площадкой по обмену инновационным опытом, эффективными идеями, нюансами мастерства».
«Производство предъявляет к специалистам очень высокие требования. Непрерывное повышение квалификации – это возможность всегда держать руку на пульсе и уметь уже сегодня выполнять задачи, которые отрасль поставит перед нами завтра», – подчеркнул Анатолий Скоромец.
Участники проходят цикл тренингов по ключевым аспектам нефтепереработки, представляют инновационные решения, которые уже реализованы на производственных площадках, а также тренинги с использованием компьютерных тренажерных комплексов, которые имитируют работу технологических установок и позволяют участникам продемонстрировать навыки управления производственными процессами. Кроме того, в рамках практической части они выполняют задания по профессии на реальном оборудовании, в том числе с применением цифровых технологий.
Проект реализуется в Омске. Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников высоко оценил значимость подобных инициатив для развития промышленного потенциала региона:
«Омская область – один из лидеров промышленного производства в России. Для экономики нашего региона это ключевая сфера, развитие которой невозможно без сильного кадрового ресурса. Поэтому мы высоко ценим проекты, которые повышают престиж рабочих профессий, способствуют развитию мастерства, вовлекают в производственную среду молодых специалистов».