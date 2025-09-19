#
Гид по запчастямЖурнал на домСкидки на автоПутешествуй!С пробегомКитайские автоСделано в СССРВопрос экспертуТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Будущее электротранспорта России определят в Москве
19 сентября
Будущее электротранспорта России определят в Москве
Форум «Электро//Движение» пройдет 26 сентября...
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
19 сентября
Это мероприятие оказалось не только зрелищным, но и полезным для автомобилистов
13 и 14 сентября в ЦТВС «Москва» в Печатниках...
Hyundai Palisade
19 сентября
Hyundai Palisade попал под отзыв из-за серьезных проблем с безопасностью
Hyundai отзовет 568 580 Palisade из-за проблем...

Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» запустил новый образовательный проект

«Газпромнефть — смазочные материалы» создала «Профессиональный кампус» для совершенствования компетенций сотрудников всех производственных площадок компании.

Мультидисциплинарный проект объединил более 200 специалистов. Среди них операторы товарные, машинисты компрессорных установок, технологи, операторы технологических установок, операторы расфасовочно-упаковочного автомата, лаборанты, инженеры-исследователи, а также студенты старших курсов профильных направлений подготовки.

Программа кампуса включает три блока: образовательный, технологический и прикладной.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец назвал кампус «уникальной интерактивной площадкой по обмену инновационным опытом, эффективными идеями, нюансами мастерства».

«Производство предъявляет к специалистам очень высокие требования. Непрерывное повышение квалификации – это возможность всегда держать руку на пульсе и уметь уже сегодня выполнять задачи, которые отрасль поставит перед нами завтра», – подчеркнул Анатолий Скоромец.

Участники проходят цикл тренингов по ключевым аспектам нефтепереработки, представляют инновационные решения, которые уже реализованы на производственных площадках, а также тренинги с использованием компьютерных тренажерных комплексов, которые имитируют работу технологических установок и позволяют участникам продемонстрировать навыки управления производственными процессами. Кроме того, в рамках практической части они выполняют задания по профессии на реальном оборудовании, в том числе с применением цифровых технологий.


Проект реализуется в Омске. Министр промышленности и торговли Омской области Андрей Посаженников высоко оценил значимость подобных инициатив для развития промышленного потенциала региона:

«Омская область – один из лидеров промышленного производства в России. Для экономики нашего региона это ключевая сфера, развитие которой невозможно без сильного кадрового ресурса. Поэтому мы высоко ценим проекты, которые повышают престиж рабочих профессий, способствуют развитию мастерства, вовлекают в производственную среду молодых специалистов».
Подпишитесь на «За рулем» в
«За рулем»
Фото:Дмитрий Верхоробин
Количество просмотров 43
19.09.2025 
Фото:Дмитрий Верхоробин
Поделиться:
Оцените материал:
0