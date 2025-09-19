Популярный в России бюджетный седан получил новые комплектации: подробности

#
В Китае на рынок вышел бюджетный седан Jetta VA3 в двух новых комплектациях с названиями Manual full version и Automatic full version.

Портал Autohome не уточняет перечень опций, однако, по всей видимости, эти комплектации являются максимальными. Стоимость составляет 67,8 тыс. юаней (примерно 800 тыс. рублей) для версии с «механикой» и 78,8 тыс. юаней (около 950 тыс. рублей) для версии с АКП.

Габариты автомобиля составляют 4501х1704х1469 мм, колесная база – 2604 мм.

Jetta VA3
Jetta VA3

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 111 л.с., который может сочетаться с 5-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом.

Также стоит отметить, что Jetta VA3 официально продается в России, однако цены на него значительно выше – от 1,928 до 2,022 млн рублей.

Источник:  Autohome
Фото:Jetta
Фото:Jetta
