Почему старая схема выбора машины по одометру больше не работает

Не пробег, а сервисная история: как купить б/у авто и не разориться на ремонте

Раньше выбор подержанного автомобиля напоминал лотерею, где главным козырем был пробег.

Реально ли купить машину в кредит только по паспорту и чем это грозит

Немецкие машины котировались до 170 тысяч километров, а японские иномарки считались практически «вечными», отмечают эксперты издания Pravda.Ru.

Сегодня эти правила устарели. Из-за глобализации производства сборка многих моделей выровнялась, теперь надежность определяет не страна-производитель, а документированная история обслуживания и отношение прошлого владельца.

Ключ к успешной покупке – это прозрачность обслуживания автомобиля. Многие машины возраста 5-7 лет еще недавно были на гарантии у официального дилера, а значит, их владельцы строго соблюдали регламент технического обслуживания.

Наличие сервисной книжки с отметками – это зеленый свет для покупателя. Она позволяет увидеть полную картину: какие узлы уже менялись, а какие потребуют вложения в ближайшее время. Если же история утеряна, а цена завышена, стоит насторожиться. За внешним лоском может скрываться масса проблем: от некачественного масла в двигателе до дешевых неоригинальных запчастей в ключевых узлах.

Особое внимание стоит уделить автомобилям с пробегом около 90 тысяч км. Именно на этом рубеже владельца ждут серьезные траты на замену ремня ГРМ, тормозных дисков, амортизаторов и жидкостей. Многие предпочитают не вкладываться в дорогое обслуживание, а просто продать автомобиль, переложив все будущие расходы на нового владельца.

Поэтому оптимальным выбором может стать машина, которая уже перешагнула этот критический порог и получила все необходимые инвестиции в свое здоровье.

Таким образом, чтобы сделка не обернулась разорением, не стоит фокусироваться только на цифрах одометра, которые к тому же легко скручиваются. Гораздо важнее провести независимую диагностику и изучить сервисную историю.

