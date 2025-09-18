Дрифт на гоночном КАМАЗе и общение с легендами автоспорта: итоги Drift Expo 2025

13 и 14 сентября на автодроме Moscow Raceway состоялся фестиваль Drift Expo 2025

Фестиваль Drift Expo состоялся на автодроме Moscow Raceway 13 и 14 сентября 2025 года. Зрелищное, масштабное и драйвовое мероприятие ознаменовало собой закрытие летнего автоспортивного сезона в Москве.

В субботу, 13 сентября, с раннего утра на фестиваль стекались тысячи зрителей, удобно расположившихся на трибунах, откуда открывался замечательный вид на уникальную четырёхкилометровую трассу, по которой в течение дня проходили заезды пилотов.

Настоящей сенсацией фестиваля Drift Expo стало захватывающее выступление команды КАМАЗ-мастер, которая продемонстрировала виртуозное дрифт-шоу и скользящий боком боевой раллийный КАМАЗ. Зрители были всецело поглощены происходящим и потом ещё долго обсуждали, как ловко справлялись водители тяжёлых грузовиков с экстремальными условиями дрифта.

Яркое впечатление на публику произвели и свободные заезды пилотов, продолжавшиеся в течение обоих дней. Все участники фестиваля традиционно продемонстрировали высокий класс.

Наиболее активные и рисковые зрители не смогли остаться в стороне от заездов и стали пассажирами дрифт-такси под чутким руководством опытных пилотов. Среди последних можно было встретить и прекрасных дам – например, очаровательную пилотессу Валерию, устроившую своим счастливым пассажирам чудеса на виражах. Невероятно, но на фестивале можно было стать пассажиром дрифт-такси даже в команде КАМАЗ-мастер под эгидой живых легенд – Эдуарда Николаева и Антона Шибалова.

Ну а самые отчаянные смогли прокатиться на вертолёте, обозревая фестивальные пространства и знаменитую трассу под совсем другим углом. Под занавес первого дня фестиваля состоялось After Party с качественной музыкой, зажигательными танцами и содержательным общением.

Обмен бесценным опытом между настоящими профессионалами осуществлялся в рамках Public Talk, проходивших в течение обоих дней фестиваля. Настоящий фурор вызвало появление на фестивале руководителя и пилота команды «TimeUp» Леонида Шнайдера. Звёздный гость прибыл на Drift Expo на своём боевом автомобиле Toyota Mark 2. Зрители получили возможность не только оценить Леонида Шнайдера в деле, но и узнать некоторые секреты его мастерства в формате живого общения с ним. Не меньший ажиотаж вызвало и появление легенды дрэг-рейсинга Аскара Ширинова (ASCO). Премьера его нового проекта BMW M5 G90 в эксклюзивном карбоновом обвесе от ASCO состоялась именно на Drift Expo!

Незабываемое впечатление на гостей фестиваля произвела встреча с Аркадием Цареградцевым – известным российским автогонщиком, дрифтером, организатором и судьёй. Спортсмен исчерпывающе ответил на многочисленные вопросы, дал ценные советы по управлению автомобилем в заносе и погрузил аудиторию в атмосферу автоспорта изнутри. Особый интерес вызвал рассказ автогонщика о его победах.

Ощутимый прилив адреналина вызвали двухдневные мокрые дрифты Free Ride Battle. На профессиональном треке Moscow Raceway каждый желающий мог попробовать свои силы в управлении автомобилем в заносе под руководством опытных инструкторов.

Помимо этого, в рамках фестиваля гостей ждала насыщенная программа: выставка уникальных автомобилей, соревнования по RC Drift (дрифт на радиоуправляемых моделях), торговая зона с разнообразным мерчем, гоночные симуляторы (Sim Racing). Апофеозом второго дня фестиваля Drift Expo 14 сентября стало награждение Top 10 Free Ride Battle и выставка тюнинга.