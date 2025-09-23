#
Раскрыты результаты продаж Lada Aura

«Автостат»: АВТОВАЗ продал почти 800 автомобилей Lada Aura с начала года

С января по август 2025 года в России продано 792 бизнес-седана Lada Aura.

Аналитическое агентство «Автостат» сообщает, что за последние четыре месяца (май-август) продажи этой модели составили более 100 автомобилей.

Из общего числа Lada Aura 53% (421 единица) были приобретены физическими лицами, тогда как оставшиеся 47% (371 автомобиль) пришлись на юридические лица.

По регионам продажи Lada Aura выглядят следующим образом: Самарская область занимает первое место с 68 проданными автомобилями, за ней идет Москва с 64 единицами, третьим стал Татарстан с 47 автомобилями. Подмосковье и Санкт-Петербург находятся на четвертом и пятом местах соответственно, с результатами 36 и 34 единицы.

Продажи Lada Aura начались 30 ноября прошлого года, данный бизнес-седан является самой дорогой моделью в линейке марки, предлагающей две комплектации с рекомендованной розничной ценой 2,6 и 2,8 миллиона рублей.

Lada Aura
Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
23.09.2025 
