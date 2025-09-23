Этим авто не грозит подорожание после роста утильсбора

Эксперт Виноградова: Цены на семейные авто мало изменятся после пересмотра утильсбора

Цены на популярные семейные автомобили в России, такие как Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro, изменятся незначительно после корректировки методики расчета утильсбора.

Генеральный директор ГК «Рольф» Светлана Виноградова сообщила, что для покупателей в параллельном импорте серьезных изменений не предвидится.

«С точки зрения параллельного импорта, где наш рынок составляет около 10%, большие изменения для массового клиента не ожидаются. Доля автомобилей, где увеличение цен может превысить 5%, составляет только 13,8%. Это относится в основном к премиальному сегменту», – отметила Виноградова.

Она добавила, что для семей с детьми, представляющих значительную часть покупателей, поводов для беспокойства нет.

«По нашим данным, самые продаваемые модели в 2025 году – Haval Jolion, Chery Tiggo 7 и Geely Monjaro. Для большинства из них изменения в цене будут минимальными», – добавила она.

Виноградова подчеркнула, что даже для Geely Monjaro, который не производится в России, при покупке у официального дилера корректировка не превысит 175 тыс. рублей, что составляет всего 5-6% от стоимости автомобиля. Таким образом, традиционные и популярные семейные кроссоверы остаются в доступном ценовом сегменте.

Существенные изменения ожидаются в сегментах электромобилей и гибридов, хотя их доля на российском рынке не превышает 4% и составляет менее 6% в продажах ГК «Рольф». Колебания в этом сегменте не окажут значительного влияния на авторынок в целом.

Ранее Минпромторг подготовил проект, согласно которому с 1 ноября 2025 года расчет утильсбора для легковых автомобилей (категория М1) будет учитывать новый параметр, базовая ставка будет зависеть от типа и объема двигателя, а мощность будет влиять на повышающий коэффициент по прогрессивной шкале.

Ранее «За рулем» сообщал, что Geely Galaxy M9 стал хитом, собрав 23 тысячи предзаказов в Китае за 24 часа.