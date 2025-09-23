В Ниву поставили дизель от Volkswagen и портальные мосты — получился монстр

В Санкт-Петербурге продается доработанный внедорожник Lada 4x4 за 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге на продажу выставлен внедорожник Lada 4x4 2019 года, который был переработан в настоящего «монстра» для бездорожья.

Lada 4x4

Владельцу трансформация обошлась в 7,5 миллиона рублей по ценам 2021 года, но сейчас продается этот автомобиль за 2,6 миллиона рублей при пробеге всего 3 643 километра.

Машина оснащена дизельным двигателем Volkswagen 1.9 TDI AGR, заменившим стандартный бензиновый мотор. Коробка передач и раздатка были заимствованы от Opel Frontera, а ключевой особенностью являются портальные мосты от финского внедорожника Volvo C306 Laplander, что обеспечивает высокий дорожный просвет и отличную проходимость.

Lada 4x4

Также добавлены пневматические блокировки дифференциалов на передней и задней оси, гидрообъемное рулевое управление, система централизованной подкачки шин, амортизаторы Air Shocks от King Shocks и 38-дюймовые колеса Maxxis с бедлоками, а также компрессор ARB с ресивером.

Lada 4x4

Интерьер автомобиля включает болтовой каркас безопасности и ковшеобразные сиденья Sparco с четырёхточечными ремнями. На крыше установлен багажник для хайджека и запасного колеса, а также предусмотрено рабочее освещение спереди, сзади и по бокам, помимо двух лебедок RedBTR.