#
Разборка неделиЖурнал на домСкидки на автоГид по запчастямС пробегомРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Lada 4x4
23 сентября
В Ниву поставили дизель от Volkswagen и портальные мосты — получился монстр
В Санкт-Петербурге продается доработанный...
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
23 сентября
Бывший завод Toyota может возобновить работу уже в этом году: подробности
Власти Петербурга: завод Toyota в Шушарах могут...
Lexus RX 2026
23 сентября
Представлен новый Lexus RX 2026 со множеством версий под любые потребности
Новинка от Lexus: кроссоверы RX 2026 года...

В Ниву поставили дизель от Volkswagen и портальные мосты — получился монстр

В Санкт-Петербурге продается доработанный внедорожник Lada 4x4 за 2,6 млн рублей

В Санкт-Петербурге на продажу выставлен внедорожник Lada 4x4 2019 года, который был переработан в настоящего «монстра» для бездорожья.

Lada 4x4
Lada 4x4

Рекомендуем
Решили дать взятку инспектору ГАИ? Вот чем это закончится

Владельцу трансформация обошлась в 7,5 миллиона рублей по ценам 2021 года, но сейчас продается этот автомобиль за 2,6 миллиона рублей при пробеге всего 3 643 километра.

Машина оснащена дизельным двигателем Volkswagen 1.9 TDI AGR, заменившим стандартный бензиновый мотор. Коробка передач и раздатка были заимствованы от Opel Frontera, а ключевой особенностью являются портальные мосты от финского внедорожника Volvo C306 Laplander, что обеспечивает высокий дорожный просвет и отличную проходимость.

Lada 4x4
Lada 4x4

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Также добавлены пневматические блокировки дифференциалов на передней и задней оси, гидрообъемное рулевое управление, система централизованной подкачки шин, амортизаторы Air Shocks от King Shocks и 38-дюймовые колеса Maxxis с бедлоками, а также компрессор ARB с ресивером.

Lada 4x4
Lada 4x4

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Интерьер автомобиля включает болтовой каркас безопасности и ковшеобразные сиденья Sparco с четырёхточечными ремнями. На крыше установлен багажник для хайджека и запасного колеса, а также предусмотрено рабочее освещение спереди, сзади и по бокам, помимо двух лебедок RedBTR.

Источник:  Auto.ru
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Auto.ru
23.09.2025 
Фото:Auto.ru
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о LADA Niva Legend (32)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
LADA Niva Legend  2013
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
ход по неровной дороге
Недостатки:
много
Комментарий:
полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков - это позор производителя(подлость - на экспорт идут другие нивы). За 40 с лишним лет не придумали машины лучше!
+88