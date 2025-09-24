Эти Хонды больше всего любят в России: список из 10 моделей
24 сентября компания Honda отмечает свое 77-летие, так как именно в этот день в 1948 году началась история автопроизводителя в Японии.
За десятилетия бренд стал ассоциироваться с надежностью и высокими технологиями на мировом уровне. Сейчас Honda сохраняет устойчивый интерес у российских покупателей.
В честь дня рождения компании эксперты сервиса «СберАвто», который специализируется на продаже, обслуживании и покупке автомобилей, поделились информацией о самых популярных моделях японского бренда в России.
Модели Accord и Civic значительно опережают другие по спросу, на них приходится треть всех сделок с автомобилями Honda. Самым дорогим автомобилем, приобретенным через платформу в 2025 году, стала модель UR-V 2023 года, цена которой составила 6,79 миллиона рублей.
Медианный чек на покупку Honda составляет 950 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются модели:
- Accord – 1 млн рублей (здесь и далее – медианный чек на покупку автомобиля)
- Civic – 740 тыс. рублей
- Fit – 890 тыс. рублей
- Freed – 970 тыс. рублей
- CR–V – 1,25 млн рублей
- Vezel – 1,3 млн рублей
- Stepwgn – 1,67 млн рублей
- Stream – 1 млн рублей
- Insight – 820 тыс. рублей
- Shuttle – 1 млн рублей
Лидерами по продажам автомобилей Honda стали Сибирский федеральный округ (28% от всех покупок), Центральный (25%) и Дальневосточный (18%) округа. Сахалинская область оказалась на первом месте по доле продаж Honda, составив 15% от всех сделок. За ней следуют Камчатский край (14%), Амурская область (13%), Магаданская область (12%) и Хабаровский край (11%).
