Эти Хонды больше всего любят в России: список из 10 моделей

«СберАвто»: треть всех продаж Honda в России приходится на модели Accord и Civic

24 сентября компания Honda отмечает свое 77-летие, так как именно в этот день в 1948 году началась история автопроизводителя в Японии.

Как продать автомобиль дороже — гайд по подготовке

За десятилетия бренд стал ассоциироваться с надежностью и высокими технологиями на мировом уровне. Сейчас Honda сохраняет устойчивый интерес у российских покупателей.

В честь дня рождения компании эксперты сервиса «СберАвто», который специализируется на продаже, обслуживании и покупке автомобилей, поделились информацией о самых популярных моделях японского бренда в России.

Модели Accord и Civic значительно опережают другие по спросу, на них приходится треть всех сделок с автомобилями Honda. Самым дорогим автомобилем, приобретенным через платформу в 2025 году, стала модель UR-V 2023 года, цена которой составила 6,79 миллиона рублей.

Медианный чек на покупку Honda составляет 950 тысяч рублей. Наибольшим спросом пользуются модели:

  • Accord – 1 млн рублей (здесь и далее – медианный чек на покупку автомобиля)
  • Civic – 740 тыс. рублей
  • Fit – 890 тыс. рублей
  • Freed – 970 тыс. рублей
  • CR–V – 1,25 млн рублей
  • Vezel – 1,3 млн рублей
  • Stepwgn – 1,67 млн рублей
  • Stream – 1 млн рублей
  • Insight – 820 тыс. рублей
  • Shuttle – 1 млн рублей

Лидерами по продажам автомобилей Honda стали Сибирский федеральный округ (28% от всех покупок), Центральный (25%) и Дальневосточный (18%) округа. Сахалинская область оказалась на первом месте по доле продаж Honda, составив 15% от всех сделок. За ней следуют Камчатский край (14%), Амурская область (13%), Магаданская область (12%) и Хабаровский край (11%).

Источник:  Российская газета
Лежнин Роман
Фото:Honda | Unsplash
24.09.2025 
Фото:Honda | Unsplash
