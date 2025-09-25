#
В России сильно упало производство легковых машин

«Автостат»: выпуск легковых автомобилей в августе сократился на 27%

По данным Росстата, за первые восемь месяцев 2025 года в России было произведено 420 тысяч легковых автомобилей, что на 2,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В августе выпуск автомобилей составил 37,5 тысячи единиц, что является снижением на 27,4% по сравнению с тем же месяцем в прошлом году.

Производство грузовых машин с января по август достигло 86,3 тысячи единиц, что на 28,7% ниже показателя за аналогичный период 2024 года. В конце лета было выпущено 9,3 тысячи грузовиков, что на 37,4% меньше, чем в августе прошлого года.

Необходимо отметить, что в августе многие компании российского автопрома возвращались к работе после корпоративных отпусков, когда выпуск продукции временно приостанавливался.

Ранее «За рулем» сообщал, что названы 10 кроссоверов, которым не грозит повышение утильсбора.

Источник:  «Автостат»
Ушакова Ирина
Фото:freepik / usertrmk
25.09.2025 
Фото:freepik / usertrmk
