Новейший Subaru Forester последнего поколения появится в России уже в этом году

Subaru Forester шестого поколения выйдет в продажу в России в октябре

Шестое поколение Subaru Forester будет доступно в России с октября, как сообщила пресс-служба компании.

Subaru Forester
Subaru Forester

Вначале дилеры предсказывали, что новый автомобиль появится не раньше декабря 2025 года или даже весной 2026 года. Тем временем, в продаже остаются автомобили пятого поколения, стоимость которых начинается от 5,3 миллиона рублей, но цены на новый Forester пока не объявлены.

Модель получила полностью обновленный дизайн, хотя основана на платформе предыдущей версии. Жесткость кузова новинки увеличилась на 10%.

Интерьер Subaru Forester
Интерьер Subaru Forester
Под капотом расположился атмосферный 2,5-литровый оппозитный двигатель, вырабатывающий 183 л.с., который работает в паре с вариатором Lineartronic. Все комплектации имеют полный привод, а система X-Mode предлагает один или два внедорожных режима в зависимости от выбранной комплектации.

Несмотря на уход ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, Subaru остается в стране и продолжает предоставлять трехлетнюю заводскую гарантию. Однако поставка автомобилей осуществляется дилерами самостоятельно.

Источник:  Autonews
Лежнин Роман
Фото:Subaru
27.09.2025 
Отзывы о Subaru Forester (5)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Subaru Forester  2016
/ срок владения: 1 - 3 года
Достоинства:
Отличный внедорожник именно с постоянным полным приводом,высокий и по салону и по просвету, вместительный, комфортный, динамичный, низкий расход топлива, управление впечатляет. Также радует система поворотных фар,очень приятно видеть заранее поворот в свете в темное время.
Недостатки:
1) Скорость реакции вариатора в нужный момент (после механики); 2) недостаточная шумоизоляция - можно было бы за эти деньги сделать посерьезней; 3) нет хорошей навигации, но в принципе это проблема всех производителей в целом, и решается разным способом.
Комментарий:
Кузов 4-й SJ 2016 рестайл. За 2 года небыло выявлено ни одной проблемы. С виду кроссовер а по управлению ощущения что на спортивной легковой, четко держит повороты и остро реагирует на руль при необходимости. Нет впечатления что едешь на тяжелой машине. Очень низкий расход бензина благодаря вариатору, при 2,0 л. атмосфера расход в среднем 6- 7 литров, в самую жесткую пробку Москвы выходит 10 литров. В мороз долго держит тепло в салоне и легко заводится в -32С (масло 5w30), быстро прогревается и двигатель и салон. Система Х-mode делает свое дело. На льду держится словно когтями все 4 колеса даже при выкл. VDC системе. Сразу при покупке у дилера был сделан антикор всего днища авто. По поводу обгона, ниже написали что тяжело идет от 100-ки, не могу с этим согласиться. Да вариатор с задержкой передачи крутящего но прет он очень душевно, разгоняется абсолютно легко без принуждения. Про 5000 оборотов в гору, простите это как и где надо ехать с такими оборотами? За все время эксплуатации выше 3500 оборотов ни разу не видел на приборке. Он легко прет на своих 1500-2000 в горку без проблем, а уж тем более при движении на инерции в гору вообще без натяга. Да и из сугробов выбирается без напряга. Что касается нового Forester 2019: не знаю кому как, но мне кажется ставить электронный ручник да на спортивном внедорожнике? зачем? В остальном он стал только лучше, особенно респект за улучшение рамы кузова.
+21