Новейший Subaru Forester последнего поколения появится в России уже в этом году

Subaru Forester шестого поколения выйдет в продажу в России в октябре

Шестое поколение Subaru Forester будет доступно в России с октября, как сообщила пресс-служба компании.

Subaru Forester

Вначале дилеры предсказывали, что новый автомобиль появится не раньше декабря 2025 года или даже весной 2026 года. Тем временем, в продаже остаются автомобили пятого поколения, стоимость которых начинается от 5,3 миллиона рублей, но цены на новый Forester пока не объявлены.

Модель получила полностью обновленный дизайн, хотя основана на платформе предыдущей версии. Жесткость кузова новинки увеличилась на 10%.

Интерьер Subaru Forester

Под капотом расположился атмосферный 2,5-литровый оппозитный двигатель, вырабатывающий 183 л.с., который работает в паре с вариатором Lineartronic. Все комплектации имеют полный привод, а система X-Mode предлагает один или два внедорожных режима в зависимости от выбранной комплектации.

Несмотря на уход ряда зарубежных автопроизводителей с российского рынка, Subaru остается в стране и продолжает предоставлять трехлетнюю заводскую гарантию. Однако поставка автомобилей осуществляется дилерами самостоятельно.