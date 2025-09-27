Три аварии в первый же день: роботакси Tesla столкнулось с волной критики

Роботакси Tesla попали в три аварии на протяжении первых 11 265 километров

Пилотная программа роботакси Tesla, начавшаяся этим летом в Остине, подверглась критике после того, как компания зарегистрировала три аварии на протяжении первых 11 265 километров.

Все инциденты произошли в день старта проекта, и в тестировании задействованы лишь дюжина автомобилей, каждый из которых имеет «монитор безопасности» на пассажирском сиденье – человека, готового в любой момент взять управление на себя.

Роботакси Tesla

Два из происшествий были связаны с тем, что в Tesla Model Y врезались сзади, поэтому, вероятнее всего, ответственность за них не лежит на роботакси. Тем не менее, третий инцидент, когда автомобиль столкнулся с неподвижным объектом на небольшой скорости и произошла лёгкая травма, вызвал особенно сильное беспокойство, учитывая наличие водителя-контролёра, который должен был предотвратить подобную ситуацию.

Не меньше возмущения у общественности и экспертов вызвала закрытость компании: Tesla предоставила отчеты в национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) с почти полностью стёртыми данными о ДТП, ссылаясь на защиту коммерческой тайны. В то же время, конкуренты, такие как Waymo, публикуют подробную информацию о своих инцидентах, что позволяет более объективно сравнивать показатели безопасности.

Для сопоставления, Waymo зафиксировала 60 происшествий на общем пробеге более 80 миллионов километров – разница в частоте аварий составляет сотни раз. Даже учитывая, что две аварии Tesla не были вызваны системой, существование травмы и три инцидента поднимают вопросы о зрелости программного обеспечения и готовности к полноценной работе сервисов без водителя в салоне.

Также существует вероятность, что еще одно столкновение в парковочной зоне не попало в официальные отчеты. Инвесторы и аналитики выражают обеспокоенность тем, что отсутствие полной информации затрудняет объективную оценку готовности компании к масштабным выводам на рынок. Этот скептицизм усиливается обещаниями Илона Маска вскоре убрать водителей-контролёров, без предоставления прозрачной статистики.