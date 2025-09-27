#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Роботакси Tesla
27 сентября
Три аварии в первый же день: роботакси Tesla столкнулось с волной критики
Роботакси Tesla попали в три аварии на...
Интерьер Toyota Corolla Cross 2026
27 сентября
Вышла новая версия доступного кроссовера Toyota по цене чуть дороже 2 млн рублей
Toyota объявила цены на обновлённый кроссовер...
BMW iX5
27 сентября
Новый водородный кроссовер BMW увидит свет уже совсем скоро
BMW готовит серийное производство водородного...

Три аварии в первый же день: роботакси Tesla столкнулось с волной критики

Роботакси Tesla попали в три аварии на протяжении первых 11 265 километров

Пилотная программа роботакси Tesla, начавшаяся этим летом в Остине, подверглась критике после того, как компания зарегистрировала три аварии на протяжении первых 11 265 километров.

Все инциденты произошли в день старта проекта, и в тестировании задействованы лишь дюжина автомобилей, каждый из которых имеет «монитор безопасности» на пассажирском сиденье – человека, готового в любой момент взять управление на себя.

Роботакси Tesla
Роботакси Tesla

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Два из происшествий были связаны с тем, что в Tesla Model Y врезались сзади, поэтому, вероятнее всего, ответственность за них не лежит на роботакси. Тем не менее, третий инцидент, когда автомобиль столкнулся с неподвижным объектом на небольшой скорости и произошла лёгкая травма, вызвал особенно сильное беспокойство, учитывая наличие водителя-контролёра, который должен был предотвратить подобную ситуацию.

Не меньше возмущения у общественности и экспертов вызвала закрытость компании: Tesla предоставила отчеты в национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) с почти полностью стёртыми данными о ДТП, ссылаясь на защиту коммерческой тайны. В то же время, конкуренты, такие как Waymo, публикуют подробную информацию о своих инцидентах, что позволяет более объективно сравнивать показатели безопасности.

Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Для сопоставления, Waymo зафиксировала 60 происшествий на общем пробеге более 80 миллионов километров – разница в частоте аварий составляет сотни раз. Даже учитывая, что две аварии Tesla не были вызваны системой, существование травмы и три инцидента поднимают вопросы о зрелости программного обеспечения и готовности к полноценной работе сервисов без водителя в салоне.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Также существует вероятность, что еще одно столкновение в парковочной зоне не попало в официальные отчеты. Инвесторы и аналитики выражают обеспокоенность тем, что отсутствие полной информации затрудняет объективную оценку готовности компании к масштабным выводам на рынок. Этот скептицизм усиливается обещаниями Илона Маска вскоре убрать водителей-контролёров, без предоставления прозрачной статистики.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  Arstechnica
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Tesla
27.09.2025 
Фото:Tesla
Поделиться:
Оцените материал:
0