#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Хакеры парализовали работу крупного концерна на месяцы
27 сентября
Хакеры парализовали работу крупного концерна на месяцы
Jaguar Land Rover продлевает паузу в...
Быстрее Бугатти: китайская «электричка» побила два рекорда скорости!
27 сентября
Быстрее Бугатти: китайская «электричка» побила два рекорда скорости!
Суперкар BYD YangWang U9 Xtreme оказался...
Интерьер Kia Sorento
27 сентября
Новый Kia Sorento получил очень экономичную версию с расходом меньше 7 л/100 км
Kia представила Sorento Hybrid 2026 с новой...

Новый Kia Sorento получил очень экономичную версию с расходом меньше 7 л/100 км

Kia представила Sorento Hybrid 2026 с новой версией X-Line SX Prestige AWD

Компания Kia анонсировала обновленную версию Sorento Hybrid 2026 модельного года. Главным новшеством стала отделка X-Line SX Prestige AWD, которая заменяет предыдущую версию SX Prestige.

Рекомендуем
Гид по выбору автомобильного аккумулятора в 2025-2026

Она включает в себя 19-дюймовые диски, темные элементы декора и новые эмблемы. Базовая версия EX все еще идет с передним приводом, полный привод предлагается за дополнительную плату в размере 150 тыс. рублей.

Цены на модель немного увеличились: стартовая стоимость теперь составляет $38 890 (приблизительно 3,25 млн рублей), в то время как верхняя версия X-Line SX Prestige AWD оценивается в $47 190 (около 4 млн рублей).

Kia Sorento
Kia Sorento
Выбираем запчасти и аксессуары правильно Какой купить аккумулятор, тормозные колодки или какое моторное масло предпочесть? На все эти вопросы ответили наши эксперты.
РЕЙТИНГИ «ЗА РУЛЕМ»

Для EX также доступен новый пакет Premium стоимостью 167 тыс. рублей, который включает панорамную крышу, аудиосистему BOSE и улучшенную подсветку салона. Все версии получили обновленное рулевое колесо с функцией контроля касания.

Интерьер Kia Sorento
Интерьер Kia Sorento

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Технические характеристики Sorento Hybrid остались без изменений: 1,6-литровый турбомотор с мощностью 177 л.с. работает в сочетании с электродвигателем, обеспечивая общую мощность 227 л.с. и 350 Нм крутящего момента. Ускорение до 100 км/ч занимает чуть более 7 секунд. Расход топлива составляет всего 6,5 л/100 км для переднеприводной версии и 6,9 л/100 км для полноприводной.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Источник:  32cars
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Kia
Количество просмотров 7
27.09.2025 
Фото:Kia
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Kia Sorento (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Kia Sorento  2010
/ срок владения: до 6 месяцев
Достоинства:
Хорош!
Недостатки:
Этот автомобиль не для России, злектрозарядок у нас нет, а дизель у нас, мягко говоря, плохой, да и под налог у нас это чудо не пройдёт
Комментарий:
Написал всё выше
-8