Toyota открывает новый город для тестирования технологий у подножия Фудзи

Компания Toyota запустила город будущего Woven City в Японии

Компания Toyota представила первых жителей нового города Woven City (Тканый город), который расположен в префектуре Сидзуока у подножия горы Фудзи. Этот населенный пункт будет служить испытательным полигоном для мобильных технологий, о чем сообщила пресс-служба компании 25 сентября.

Жители Woven City делятся на две категории. «Изобретатели» занимаются разработкой и тестированием новых продуктов и услуг, это предприятия, стартапы и исследователи. В свою очередь, «ткачи» знакомятся с этими разработками и дают обратную связь.

На начальном этапе численность «изобретателей» составила 20 человек. Первым из них стал японский композитор и певец Наото Инти Райми, который создал гимн Woven City. В дальнейшем планируется, что количество «ткачей» достигнет 300 человек, среди первых из них оказались сотрудники Toyota, начавшие заселяться в сентябре. Почетное звание «Мастер-ткач» было присвоено главе Toyota Акио Тойоде.

Woven City будет обладать прогрессивной «умной» транспортной системой, которая включает автономные технологии и многослойные дороги для пешеходов, средств индивидуальной мобильности и автомобилей.

Среди проектов, которые будут разрабатывать «изобретатели», присутствуют такие как: поиски новых форм сосуществования человека и домашних животных, создание звуковых ландшафтов, экспериментальные исследования влияния кофе на креативность и производительность, «умная» логистика и автономные транспортные решения, а также инновационные подходы к образованию и условиям обучения.

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.