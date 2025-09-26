#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности
26 сентября
Процедуру техосмотра в России ждут большие перемены: подробности
ГАИ отключит пункты техосмотра от системы АИСТО...
Концепт Skoda 110 R
26 сентября
Skoda продемонстрировала современное видение своей легендарной модели
Дизайнер Рихард Швец представил инновационный...
Трамвай
26 сентября
За езду по трамвайным путям хотят сажать на 15 суток
Автомобильный союз предложил ужесточить...

Toyota открывает новый город для тестирования технологий у подножия Фудзи

Компания Toyota запустила город будущего Woven City в Японии

Компания Toyota представила первых жителей нового города Woven City (Тканый город), который расположен в префектуре Сидзуока у подножия горы Фудзи. Этот населенный пункт будет служить испытательным полигоном для мобильных технологий, о чем сообщила пресс-служба компании 25 сентября.

Рекомендуем
Экономим на покупке авто — берем из Японии: все риски и сроки

Жители Woven City делятся на две категории. «Изобретатели» занимаются разработкой и тестированием новых продуктов и услуг, это предприятия, стартапы и исследователи. В свою очередь, «ткачи» знакомятся с этими разработками и дают обратную связь.

На начальном этапе численность «изобретателей» составила 20 человек. Первым из них стал японский композитор и певец Наото Инти Райми, который создал гимн Woven City. В дальнейшем планируется, что количество «ткачей» достигнет 300 человек, среди первых из них оказались сотрудники Toyota, начавшие заселяться в сентябре. Почетное звание «Мастер-ткач» было присвоено главе Toyota Акио Тойоде.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Woven City будет обладать прогрессивной «умной» транспортной системой, которая включает автономные технологии и многослойные дороги для пешеходов, средств индивидуальной мобильности и автомобилей.

Среди проектов, которые будут разрабатывать «изобретатели», присутствуют такие как: поиски новых форм сосуществования человека и домашних животных, создание звуковых ландшафтов, экспериментальные исследования влияния кофе на креативность и производительность, «умная» логистика и автономные транспортные решения, а также инновационные подходы к образованию и условиям обучения.

Woven City
Woven City
Woven City
Woven City
Woven City
Woven City
Woven City
Лучшие посты в нашем Телеграм-канале:
Штрафы за среднюю скорость - что решили в Госдуме?
Рейтинг самых дешевых иномарок с МКП в России
Подсчитали, во сколько обойдется подготовить авто к зиме в 2025

Ранее «За рулем» сообщал, какие машины подешевели больше всего в этом году.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  пресс-служба Toyota
Подпишитесь на «За рулем» в
Ушакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 3
26.09.2025 
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0