Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
28 сентября
BYD объявил о скидках до 117 тыс. рублей...
Интерьер Lynk & Co 07 EM-P
28 сентября
Представлен «навороченный» седан размером с Toyota Camry, но намного дешевле
Бренд Lynk ＆ Co представил обновлённый седан 07...
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет
28 сентября
Автоэксперт Целиков: за 10 лет продажи Lada...

Самое интересное за прошедшую неделю мы собрали для вас в воскресном дайджесте

Дайджест самых заметных новостей за прошедшую неделю

От 840 тысяч рублей: в продажу вышли новые отечественные автомобили

В России начался прием заявок на электромобили марки Eonyx, сборка которых организована на заводе «Автотор» в Калининграде. В модельном ряду представлены хэтчбек M2, стоимость которого начинается от 840 тысяч рублей, а также компактные грузовые варианты Profi и Cargo, цена которых составляет 890 тысяч и 990 тысяч рублей соответственно.

Пункты техосмотра могут быть отключены от взаимодействия с системой АИСТО при наличии нарушений. Если Российский союз автостраховщиков обнаружит проблемы, препятствующие аккредитации станции, ГАИ закроет доступ для оформления диагностических карт.

Тысячи россиян могут потерять деньги и автомобили из-за нового утильсбора

Тысячи россиян могут столкнуться с финансовыми потерями и утратой автомобилей по причине предстоящего повышения утилизационного сбора на автомобили, которое намечено на ноябрь. Многие покупатели уже внесли оплату за автомобили и ожидают их прибытия из-за границы.

В ГД рассмотрели инициативу о маркировке запрещенных лекарств для водителей

На пленарном заседании 24 сентября Госдума отклонила законопроект, который предлагал добавлять в инструкции по применению лекарственных препаратов с наркотическими или психотропными веществами предупреждения для водителей о запрете управлять автомобилем после их прием

Штраф за среднюю скорость — введут или нет?

Комитет Госдумы по транспорту не поддержал законопроект о введении штрафов за превышение средней скорости. Причина отклонения — в комитете посчитали, что штрафы за среднюю скорость не будут побуждать водителей соблюдать ПДД и скоростной режим.

