#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
28 сентября
Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
BYD объявил о скидках до 117 тыс. рублей...
Интерьер Lynk & Co 07 EM-P
28 сентября
Представлен «навороченный» седан размером с Toyota Camry, но намного дешевле
Бренд Lynk ＆ Co представил обновлённый седан 07...
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет
28 сентября
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет
Автоэксперт Целиков: за 10 лет продажи Lada...

В России изменились цены на крупный семейный минивэн: сколько он теперь стоит?

GAC увеличил цену минивэна M8 на 500 тыс. рублей, исключив комплектацию GL

Производитель GAC исключил из своего прайс-листа базовую комплектацию GL премиального минивэна M8 на территории России. Минимальная рекомендованная розничная цена модели возросла на 500 тысяч рублей.

Рекомендуем
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

Теперь минивэн доступен в четырех комплектациях вместо прежних пяти. Ранее стартовой версией считалась комплектация GL с ценой 5 499 999 рублей, а теперь она заменена на комплектацию GT, стоимость которой составляет 5 999 999 рублей.

В убранной из прайс-листа комплектации GL были включены передние фронтальные подушки, боковые шторки безопасности, трехзонный климат-контроль, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и 8 динамиками, адаптивный круиз-контроль, 18-дюймовые диски и заводская тонировка стекол для пассажиров второго и третьего рядов.

GAC M8
GAC M8
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

По умолчанию в семиместном салоне GAC M8 установлены капитанские кресла второго ряда с индивидуальными сенсорными панелями управления, электроприводом оттоманок, подстаканниками с функциями охлаждения и подогрева, а также с вентиляцией, массажем и подогревом. Кроме того, для пассажиров задних сидений предусмотрены разъемы USB A и USB C для зарядки устройств.

В качестве силового агрегата GAC M8 используется 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой АКП и передним приводом.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos | GAC
Количество просмотров 12
28.09.2025 
Фото:Depositphotos | GAC
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о GAC M8

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв