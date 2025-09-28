В России изменились цены на крупный семейный минивэн: сколько он теперь стоит?

GAC увеличил цену минивэна M8 на 500 тыс. рублей, исключив комплектацию GL

Производитель GAC исключил из своего прайс-листа базовую комплектацию GL премиального минивэна M8 на территории России. Минимальная рекомендованная розничная цена модели возросла на 500 тысяч рублей.

Теперь минивэн доступен в четырех комплектациях вместо прежних пяти. Ранее стартовой версией считалась комплектация GL с ценой 5 499 999 рублей, а теперь она заменена на комплектацию GT, стоимость которой составляет 5 999 999 рублей.

В убранной из прайс-листа комплектации GL были включены передние фронтальные подушки, боковые шторки безопасности, трехзонный климат-контроль, 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедийный комплекс с 10,1-дюймовым сенсорным экраном и 8 динамиками, адаптивный круиз-контроль, 18-дюймовые диски и заводская тонировка стекол для пассажиров второго и третьего рядов.

GAC M8

По умолчанию в семиместном салоне GAC M8 установлены капитанские кресла второго ряда с индивидуальными сенсорными панелями управления, электроприводом оттоманок, подстаканниками с функциями охлаждения и подогрева, а также с вентиляцией, массажем и подогревом. Кроме того, для пассажиров задних сидений предусмотрены разъемы USB A и USB C для зарядки устройств.

В качестве силового агрегата GAC M8 используется 2,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 231 л. с., работающий в паре с восьмиступенчатой АКП и передним приводом.