В России стартовали продажи хорошо оснащенного седана отечественной сборки

В РФ начались продажи локализованного седана Voyah Passion EVR

В России начались продажи представительского гибридного седана Voyah Passion EVR, который производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

С учетом государственной программы, его стоимость составляет 4 665 000 рублей, в то время как без учета программы цена составляет 5 590 000 рублей.

В Voyah отметили, что благодаря локализации производства, седан Passion EVR, как и минивэн Dream и кроссовер Free, участвует в программе льготного автокредитования. Которые предлагают выгоду в 35% на покупку гибридных моделей, но не более 925 000 рублей.

Voyah Passion EVR

«Таким образом, при рекомендованной розничной цене 5 590 000 рублей, клиенты имеют возможность приобрести новейший Voyah Passion EVR за 4 665 000 рублей», – подчеркивают в компании.

Модель выделяется эффектным дизайном с радиаторной решеткой в форме «алмаза», каждый элемент которой представляет логотип бренда в виде парящей птицы. Интерьер учитывает требования самых требовательных автолюбителей благодаря качеству отделки и богатому оснащению.

Передовые технологии вибро- и шумоподавления создают в салоне максимальный комфорт, подходит как для работы, так и для отдыха. Простор внутри модели увеличивается за счет двухсекционной панорамной крыши площадью 2,18 квадратных метра. Стеклянная поверхность защищает от ультрафиолетового излучения, а электроприводная шторка регулирует освещение.

Седан основан на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и обладает высокоэффективной комбинированной силовой установкой. Связка бензинового турбированного двигателя и двух электромоторов позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Voyah Passion EVR

С суммарным запасом хода в 1000 км, из которых 200 км автомобиль может проехать только на электричестве, Voyah Passion EVR демонстрирует отличные показатели. Кроме того, он оснащен фронтальными, боковыми и оконными подушками безопасности, адаптивной пневмоподвеской с управлением демпфированием Magic Carpet, интеллектуальной системой полного привода и более 20 электронными ассистентами.

В комплектацию также входит зимний пакет с подогревом руля, всех сидений, наружных зеркал и заднего стекла. Для России было разработано полностью русифицированное мобильное приложение, доступное в Google Play и App Store, которое позволяет водителю контролировать интеллектуальную телематическую систему Voyah и управлять автомобилем дистанционно.