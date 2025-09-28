#
Разборка неделиЖурнал на домУтильсбор с 1 ноябряГид по запчастямСкидки на автоРейтингиСделано в СССРВопрос экспертуПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиС пробегомАвтоспортЛайфхаки читателейНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Для СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
28 сентября
Известный китайский бренд продолжает снижать цены на машины на фоне ценовых войн
BYD объявил о скидках до 117 тыс. рублей...
Интерьер Lynk & Co 07 EM-P
28 сентября
Представлен «навороченный» седан размером с Toyota Camry, но намного дешевле
Бренд Lynk ＆ Co представил обновлённый седан 07...
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет
28 сентября
Аналитик подсчитал продажи Lada Vesta за 10 лет
Автоэксперт Целиков: за 10 лет продажи Lada...

В России стартовали продажи хорошо оснащенного седана отечественной сборки

В РФ начались продажи локализованного седана Voyah Passion EVR

В России начались продажи представительского гибридного седана Voyah Passion EVR, который производится на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

Рекомендуем
Как обойти ограничение отпуска топлива на АЗС

С учетом государственной программы, его стоимость составляет 4 665 000 рублей, в то время как без учета программы цена составляет 5 590 000 рублей.

В Voyah отметили, что благодаря локализации производства, седан Passion EVR, как и минивэн Dream и кроссовер Free, участвует в программе льготного автокредитования. Которые предлагают выгоду в 35% на покупку гибридных моделей, но не более 925 000 рублей.

Voyah Passion EVR
Voyah Passion EVR
«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ
«Таким образом, при рекомендованной розничной цене 5 590 000 рублей, клиенты имеют возможность приобрести новейший Voyah Passion EVR за 4 665 000 рублей», – подчеркивают в компании.

Модель выделяется эффектным дизайном с радиаторной решеткой в форме «алмаза», каждый элемент которой представляет логотип бренда в виде парящей птицы. Интерьер учитывает требования самых требовательных автолюбителей благодаря качеству отделки и богатому оснащению.

Рекомендуем
Самый дорогой китайский кроссовер на тестах «За рулем»: 4,7 с до 100 км/ч!

Передовые технологии вибро- и шумоподавления создают в салоне максимальный комфорт, подходит как для работы, так и для отдыха. Простор внутри модели увеличивается за счет двухсекционной панорамной крыши площадью 2,18 квадратных метра. Стеклянная поверхность защищает от ультрафиолетового излучения, а электроприводная шторка регулирует освещение.

Седан основан на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) и обладает высокоэффективной комбинированной силовой установкой. Связка бензинового турбированного двигателя и двух электромоторов позволяет развивать скорость до 100 км/ч за 5,9 секунды.

Voyah Passion EVR
Voyah Passion EVR

С суммарным запасом хода в 1000 км, из которых 200 км автомобиль может проехать только на электричестве, Voyah Passion EVR демонстрирует отличные показатели. Кроме того, он оснащен фронтальными, боковыми и оконными подушками безопасности, адаптивной пневмоподвеской с управлением демпфированием Magic Carpet, интеллектуальной системой полного привода и более 20 электронными ассистентами.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В комплектацию также входит зимний пакет с подогревом руля, всех сидений, наружных зеркал и заднего стекла. Для России было разработано полностью русифицированное мобильное приложение, доступное в Google Play и App Store, которое позволяет водителю контролировать интеллектуальную телематическую систему Voyah и управлять автомобилем дистанционно.

Источник:  Автоновости дня
Подпишитесь на «За рулем» в
Лежнин Роман
Фото:Voyah
Количество просмотров 9
28.09.2025 
Фото:Voyah
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Voyah Passion

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв