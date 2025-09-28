#
Sinomach станет представителем бренда Li Auto...

Автомобили Li Auto будут официально продаваться в России, но есть нюанс

Sinomach станет представителем бренда Li Auto на российском рынке

Представители компании Sinomach сообщили, что заявление министра промышленности и торговли Антона Алиханова о скором открытии дилера Li Auto в России касается именно их проекта.

В настоящее время активно ведется работа по получению одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Sinomach Auto играет важную роль в стратегическом партнерстве и продвижении бренда Li Auto в стране, являясь его представителем.

В компании работают над созданием инфраструктуры и подготовкой рынка для успешного запуска бренда.

Ранее сообщалось, что китайский производитель Li Auto, известный своими гибридными внедорожниками, планирует выйти на российский рынок самостоятельно. В компании Sinomach Auto анонсировали начало официального импорта автомобилей Li Auto в Россию с четвертого квартала 2025 года.

Источник:  Китайские автомобили
Лежнин Роман
Фото:IMAGO/Nexpher Images
28.09.2025 
Фото:IMAGO/Nexpher Images
