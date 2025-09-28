Автомобили Li Auto будут официально продаваться в России, но есть нюанс
Представители компании Sinomach сообщили, что заявление министра промышленности и торговли Антона Алиханова о скором открытии дилера Li Auto в России касается именно их проекта.
В настоящее время активно ведется работа по получению одобрения типа транспортного средства (ОТТС). Sinomach Auto играет важную роль в стратегическом партнерстве и продвижении бренда Li Auto в стране, являясь его представителем.
В компании работают над созданием инфраструктуры и подготовкой рынка для успешного запуска бренда.
Ранее сообщалось, что китайский производитель Li Auto, известный своими гибридными внедорожниками, планирует выйти на российский рынок самостоятельно. В компании Sinomach Auto анонсировали начало официального импорта автомобилей Li Auto в Россию с четвертого квартала 2025 года.
