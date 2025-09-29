#
>
УАЗ раскрыл дальнейшую судьбу своего старейшего внедорожника

УАЗ отказался от радикальной модернизации внедорожника Hunter

Ульяновский автозавод не планирует значительных обновлений для внедорожника Hunter, о чем сообщил официальный представитель компании в беседе с корреспондентом «Газета.Ru».

На данный момент УАЗ Хантер полностью соответствует всем предъявляемым требованиям, включая специфические, и выполняет роль профессионального рабочего инструмента, особенно с новым 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro.

Представители компании также уточнили, что проводятся работы по модернизации производственных мощностей и смене поставщиков для улучшения конечного продукта, что может привести к некоторым изменениям.

УАЗ Хантер является наследником армейского автомобиля УАЗ-469 и производится с 2003 года. В 2014 году было объявлено о прекращении его выпуска из-за устаревания, но с февраля 2015 года началось производство обновленной версии, которая отвечает экологическим нормам Евро-5 и стандартам безопасности.

УАЗ Хантер
Источник:  «Газета.Ru»
Ушакова Ирина
Фото:УАЗ
Количество просмотров 16
29.09.2025 
Фото:УАЗ
