УАЗ раскрыл дальнейшую судьбу своего старейшего внедорожника
Ульяновский автозавод не планирует значительных обновлений для внедорожника Hunter, о чем сообщил официальный представитель компании в беседе с корреспондентом «Газета.Ru».
На данный момент УАЗ Хантер полностью соответствует всем предъявляемым требованиям, включая специфические, и выполняет роль профессионального рабочего инструмента, особенно с новым 2,7-литровым двигателем ZMZ Pro.
Представители компании также уточнили, что проводятся работы по модернизации производственных мощностей и смене поставщиков для улучшения конечного продукта, что может привести к некоторым изменениям.
УАЗ Хантер является наследником армейского автомобиля УАЗ-469 и производится с 2003 года. В 2014 году было объявлено о прекращении его выпуска из-за устаревания, но с февраля 2015 года началось производство обновленной версии, которая отвечает экологическим нормам Евро-5 и стандартам безопасности.
Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.
