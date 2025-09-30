Сколько китайских машин россияне купили за 20 лет?

«Автостат»: с 2006 года в России продали более 3 млн новых китайских автомобилей

За почти два десятилетия в России было продано свыше 3 миллионов автомобилей китайского производства.

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, с 2006 года на российском рынке было реализовано около 2,8 миллиона легковых машин, 300 тысяч грузовых и порядка 30 тысяч легких коммерческих автомобилей китайских марок.

Таким образом, до августа 2025 года на нашем рынке продано 3,13 миллиона автомобилей из Китая.

Целиков отметил, что для продажи первого миллиона автомобилей китайским производителям понадобилось 17 лет, тогда как следующие два миллиона были реализованы всего за три года.

Также он добавил, что статистика не учитывает несколько марок, изготавливающих автомобили на основе китайских технологий.

