Кроссовер АВТОВАЗа представили за рубежом

Кроссовер Lada Azimut показали на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске

Кроссовер Lada Azimut впервые представлен за пределами страны на выставке «Иннопром. Беларусь», проходящей в Минске.

Модель АВТОВАЗа находится на стенде Самарской области. Показанный на выставке Azimut имеет цвет «гоби», близкий к бежевому оттенку.

Также на уличном стенде правительства Санкт-Петербурга демонстрируется седан Lada Iskra, в то время как спортивная версия Lada Iskra Sport представлена на коллективном стенде госкорпорации «Ростех».

Lada Azimut
Lada Azimut

Согласно информации АВТОВАЗа, Lada Azimut будет оснащен модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, а трансмиссия будет включать 6-ступенчатую механику и вариатор.

В будущем автомобиль может получить новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с традиционной автоматической коробкой передач.

Ранее «За рулем» сообщал, что дилеры рассказали, как новый утильсбор отразится на россиянах.

Источник:  ТАСС
Ушакова Ирина
Фото:АВТОВАЗ
29.09.2025 
Фото:АВТОВАЗ
