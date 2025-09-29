Кроссовер АВТОВАЗа представили за рубежом

Кроссовер Lada Azimut показали на выставке «Иннопром. Беларусь» в Минске

Кроссовер Lada Azimut впервые представлен за пределами страны на выставке «Иннопром. Беларусь», проходящей в Минске.

Модель АВТОВАЗа находится на стенде Самарской области. Показанный на выставке Azimut имеет цвет «гоби», близкий к бежевому оттенку.

Также на уличном стенде правительства Санкт-Петербурга демонстрируется седан Lada Iskra, в то время как спортивная версия Lada Iskra Sport представлена на коллективном стенде госкорпорации «Ростех».

Lada Azimut

Согласно информации АВТОВАЗа, Lada Azimut будет оснащен модернизированными двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра, а трансмиссия будет включать 6-ступенчатую механику и вариатор.

В будущем автомобиль может получить новый турбированный двигатель мощностью 150 л.с. с традиционной автоматической коробкой передач.

