Еще одна московская улица стала намного комфортнее для автомобилистов

Владимир Ефимов: Более шести километров дорог построили при продлении Мосфильмовской улицы

На западе Москвы запустили движение на обновлённой Мосфильмовской улице. Благодаря продлению этой дороги автомобилистам открываются альтернативные маршруты, а реконструкция окружающей улично-дорожной сети обеспечивает удобный доступ к социальным объектам и жилым районам. Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов сообщил об этих изменениях.

Владимир Ефимов, Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства:

«Продление Мосфильмовской улицы – значимый проект для Западного административного округа столицы и его жителей. Работы проводили около двух лет. Здесь организовали четыре полосы движения с возможностью выезда на Южную рокаду – Аминьевское шоссе и улицу Лобачевского. Участок Мосфильмовской улицы проходит по двум новым мостам общей протяженностью 465 метров, откуда открывается живописный вид на ландшафтный заказник. В общей сложности в рамках проекта построили и реконструировали 6,4 километра дорог, проложили 93,4 километра инженерных коммуникаций, а также возвели очистное сооружение».

В процессе строительства мостов было возведено 13 опор. На подходах к ним построены подпорные стенки общей длиной 225 метров. Площадь мостовых сооружений составляет 85,7 тыс. квадратных метров. По краям проезжей части появились полосы безопасности шириной 1 метр.

«Для реализации проекта предусмотрели единое стилистическое решение, подходящее для жилой застройки, что создает индивидуальный архитектурно-градостроительный облик. По обеим сторонам мостового сооружения возвели перильное ограждение высотой метр со сплошным заполнением из монолитного поликарбоната. На пролетном строении смонтировали декоративные экраны из плоских металлических кассет с биорисунком и перфорацией, скрывающие инженерные коммуникации. Также установили мачты освещения с дополнительной архитектурной подсветкой, выполненной из встроенных светодиодных лент», – добавил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Продление Мосфильмовской улицы положительно скажется на транспортной доступности для жителей районов Очаково-Матвеевское и Раменки, где проживает почти 300 тысяч человек. Также снизится нагрузка на проспект Генерала Дорохова, Мичуринский проспект, Аминьевское шоссе и улицу Матвеевскую.

